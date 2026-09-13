Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717908
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
91
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х27х8
Вес, г.
620
Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693)
Лопата Palisad BASE 61693 размером 260 x 340 x 720-915 мм, с ковшом из полипропилена и телескопическим черенком, предназначена для уборки снега. Телескопический черенок позволяет настроить длину инструмента в соответствии с ростом пользователя. Глубокий ковш вмещает большое количество снега. С помощью лопаты можно быстро расчистить дорожку на участке, крыльцо, площадку перед гаражом.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
91
Страна производитель
Россия
Лопата Palisad BASE 61693 размером 260 x 340 x 720-915 мм, с ковшом из полипропилена и телескопическим черенком, предназначена для уборки снега. Телескопический черенок позволяет настроить длину инструмента в соответствии с ростом пользователя. Глубокий ковш вмещает большое количество снега. С помощью лопаты можно быстро расчистить дорожку на участке, крыльцо, площадку перед гаражом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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