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Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693)

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 9
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 10
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 11
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 12
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 13
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 14
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 15
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 16
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 17
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 18
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 19
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 20
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 21
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 22
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 23
Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 9
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 10
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 11
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 12
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 13
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 14
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 15
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 16
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 17
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 18
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 19
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 20
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 21
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 22
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 23
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717908
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
91
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х27х8
Вес, г.
620

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693)

Лопата Palisad BASE 61693 размером 260 x 340 x 720-915 мм, с ковшом из полипропилена и телескопическим черенком, предназначена для уборки снега. Телескопический черенок позволяет настроить длину инструмента в соответствии с ростом пользователя. Глубокий ковш вмещает большое количество снега. С помощью лопаты можно быстро расчистить дорожку на участке, крыльцо, площадку перед гаражом.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
91
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Palisad BASE 61693 размером 260 x 340 x 720-915 мм, с ковшом из полипропилена и телескопическим черенком, предназначена для уборки снега. Телескопический черенок позволяет настроить длину инструмента в соответствии с ростом пользователя. Глубокий ковш вмещает большое количество снега. С помощью лопаты можно быстро расчистить дорожку на участке, крыльцо, площадку перед гаражом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 260х340х720-915 мм, телескопический черенок, BASE// Palisad (61693) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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