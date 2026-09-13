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Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех

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Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех - фото 1
Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех - фото 2
Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех - фото 3
Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Движок
Тип лопаты
движок
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
  • Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех - фото 1
  • Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех - фото 2
  • Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех - фото 3
  • Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717895
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок
Тип лопаты
движок
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
695
Общая длина, см
146
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.43х0.7х0.24
Вес, кг.
2.41

Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех

Движок для уборки снега, в отличие от традиционной зимней лопаты, предназначен для более быстрой очистки больших территорий. Ковш выполнен из полипропилена повышенной морозостойкости. Специальные ребра жесткости на полотне защищают рабочую часть от повреждений. Вместительный углубленный ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной. Бортики помогают удерживать снег внутри ковша. Кромка ковша оснащена стальной планкой, что обеспечивает ей исключительную прочность. П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша. Преимущества движка: Эффективное выполнение работ. Комфортное использование. Надежность. Долговечность.



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Отзывы о товаре Движок для уборки снега пластиковый, 695х540х1460 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок
Тип лопаты
движок
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
695
Общая длина, см
146
Страна производитель
Россия
Описание
Движок для уборки снега, в отличие от традиционной зимней лопаты, предназначен для более быстрой очистки больших территорий. Ковш выполнен из полипропилена повышенной морозостойкости. Специальные ребра жесткости на полотне защищают рабочую часть от повреждений. Вместительный углубленный ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной. Бортики помогают удерживать снег внутри ковша. Кромка ковша оснащена стальной планкой, что обеспечивает ей исключительную прочность. П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша. Преимущества движка: Эффективное выполнение работ. Комфортное использование. Надежность. Долговечность.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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