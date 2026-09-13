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Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642)

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Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 1
Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 2
Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 3
Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 4
Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 5
Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 6
Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 7
Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 8
Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 1
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 2
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 3
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 4
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 5
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 6
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 7
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 8
  • Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717893
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Высота, см
35
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.5х0.7х0.19
Вес, кг.
2.64

Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642)

Движок для уборки снега, в отличие от традиционной зимней лопаты, предназначен для более быстрой очистки больших территорий Ковш выполнен из полипропилена повышенной морозостойкости Основные характеристики Длина, мм 1420 Крепление черенка болтовое соединение Ширина ковша, мм 690 Высота ковша, мм 470 Материал ковша полипропилен (вторичный) Цвет ковша черный Материал планки алюминиевый сплав Длина в сборе, мм 1420 Параметры упаковки Тип упаковки стикер Длина в упаковке 1450 мм Ширина в упаковке 690 мм Высота в упаковке 350 мм Вес 2.89 кг

Отзывы о товаре Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Высота, см
35
Страна производитель
Россия
Описание
Движок для уборки снега, в отличие от традиционной зимней лопаты, предназначен для более быстрой очистки больших территорий Ковш выполнен из полипропилена повышенной морозостойкости Основные характеристики Длина, мм 1420 Крепление черенка болтовое соединение Ширина ковша, мм 690 Высота ковша, мм 470 Материал ковша полипропилен (вторичный) Цвет ковша черный Материал планки алюминиевый сплав Длина в сборе, мм 1420 Параметры упаковки Тип упаковки стикер Длина в упаковке 1450 мм Ширина в упаковке 690 мм Высота в упаковке 350 мм Вес 2.89 кг
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Движок для уборки снега пластиковый, 690х470х1420 мм, стальная рукоятка, Россия// Сибртех (61642) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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