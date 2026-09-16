Скрепер для уборки снега, полипропилен, колеса, 750х445х1275 мм, рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad
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Характеристики
Описание товара Скрепер для уборки снега, полипропилен, колеса, 750х445х1275 мм, рукоятка с ПВХ, LUXE// Palisad
Скрепер Palisad LUXE 61800 размером 750 x 445 x 1275 мм, с ковшом из полипропилена, колесами и рукояткой с ПВХ-накладкой, предназначен для уборки снега. Широкий и вместительный ковш позволяет перемещать большое количество снежной массы. 2 колеса упрощают передвижение и ускоряют работу. С помощью скрепера можно быстро расчистить дачный участок, придомовую территорию, пространство перед гаражом, парковку и т.д.
Преимущества
- Надежность — ковш изготовлен из морозостойкого полипропилена и может использоваться при температуре до -50 °C.
- Эффективность — алюминиевая планка позволяет справляться с плотным, слежавшимся снегом, а также защищает рабочую кромку от износа.
- Эргономичность — стальная П-образная рукоятка позволяет работать со значительным усилием, ПВХ-накладка обеспечивает удобный хват.
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Скрепер Palisad LUXE 61800 размером 750 x 445 x 1275 мм, с ковшом из полипропилена, колесами и рукояткой с ПВХ-накладкой, предназначен для уборки снега. Широкий и вместительный ковш позволяет перемещать большое количество снежной массы. 2 колеса упрощают передвижение и ускоряют работу. С помощью скрепера можно быстро расчистить дачный участок, придомовую территорию, пространство перед гаражом, парковку и т.д.
Преимущества
- Надежность — ковш изготовлен из морозостойкого полипропилена и может использоваться при температуре до -50 °C.
- Эффективность — алюминиевая планка позволяет справляться с плотным, слежавшимся снегом, а также защищает рабочую кромку от износа.
- Эргономичность — стальная П-образная рукоятка позволяет работать со значительным усилием, ПВХ-накладка обеспечивает удобный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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