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Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308)

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Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 1
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 2
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 3
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 4
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 5
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 6
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 7
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 8
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 9
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 10
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 11
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 12
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 13
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 14
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 15
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 16
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 17
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 18
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 19
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 20
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 21
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 22
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 23
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 24
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 25
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 26
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 27
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 28
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 29
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 30
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 31
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 32
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 33
Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 1
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 2
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 3
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 4
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 5
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 6
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 7
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 8
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 9
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 10
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 11
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 12
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 13
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 14
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 15
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 16
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 17
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 18
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 19
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 20
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 21
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 22
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 23
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 24
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 25
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 26
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 27
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 28
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 29
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 30
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 31
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 32
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 33
  • Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308)
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Длина, мм
1200
Ширина рабочей части
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х14х10
Вес, г.
780

Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308)

Преимущества: Высокая прочность — усиленный телескопический корпус из легкого алюминиевого сплава выдерживает интенсивную эксплуатацию при температуре до -40 ?. Регулировка длины — рукоятка выдвигается и фиксируется на длине 900-1200 мм, за счет чего можно без труда очистить крышу транспортного средства. Эффективность — скребок имеет специальные зубья, поэтому успешно справляется с толстым слоем наледи. Бережная очистка — особо мягкая распушенная щетина не портит лакокрасочное покрытие автомобиля, также для защиты ЛКП автомобиля предусмотрен резиновый бампер. Поворотный механизм — щетка фиксируется с шагом 30° в одном из 7 положений. Дополнительные возможности — щетка-сметка оснащена водосгоном, что позволяет эффективно удалять влагу со стекол и зеркал. Удобная эксплуатация — благодаря мягкой накладке на рукоятке работать комфортно даже в сильные морозы.

Отзывы о товаре Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Длина, мм
1200
Ширина рабочей части
320
Страна производитель
Китай
Описание
Преимущества: Высокая прочность — усиленный телескопический корпус из легкого алюминиевого сплава выдерживает интенсивную эксплуатацию при температуре до -40 ?. Регулировка длины — рукоятка выдвигается и фиксируется на длине 900-1200 мм, за счет чего можно без труда очистить крышу транспортного средства. Эффективность — скребок имеет специальные зубья, поэтому успешно справляется с толстым слоем наледи. Бережная очистка — особо мягкая распушенная щетина не портит лакокрасочное покрытие автомобиля, также для защиты ЛКП автомобиля предусмотрен резиновый бампер. Поворотный механизм — щетка фиксируется с шагом 30° в одном из 7 положений. Дополнительные возможности — щетка-сметка оснащена водосгоном, что позволяет эффективно удалять влагу со стекол и зеркал. Удобная эксплуатация — благодаря мягкой накладке на рукоятке работать комфортно даже в сильные морозы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка для снега со скребком, телескоп, поворотная голова, водосгон, 900-1200 мм //Denzel (55308) - этот товар вы можете купить по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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