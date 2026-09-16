Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая 900 - 1300 мм// Stels (55301)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
серый, черный, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
В наличии
Код товара: 717884
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
880 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
телескопическая рукоятка, поворотная голова
Телескопическая
да
Цвет
серый, черный, желтый
Длина, мм
1300
Ширина рабочей части
259
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
87х12х11
Вес, г.
510
Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая 900 - 1300 мм// Stels (55301)
Телескопическая рукоятка с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях . Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с поверхности. Мощный скребок с зубьями для дробления льда. Мягкий водосгон для удаления воды и талого снега со стекол.
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Бренд
STELS
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
телескопическая рукоятка, поворотная голова
Телескопическая
да
Цвет
серый, черный, желтый
Длина, мм
1300
Ширина рабочей части
259
Страна производитель
Германия
Телескопическая рукоятка с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях . Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с поверхности. Мощный скребок с зубьями для дробления льда. Мягкий водосгон для удаления воды и талого снега со стекол.
Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая 900 - 1300 мм// Stels (55301) - стоимость товара 880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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