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Скрепер ЗУБР СКАНДИНАВИЯ, на колесиках, пластиковый ковш 800мм (39937) Профессионал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скрепер ЗУБР СКАНДИНАВИЯ, на колесиках, пластиковый ковш 800мм (39937) Профессионал

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Скрепер ЗУБР СКАНДИНАВИЯ, на колесиках, пластиковый ковш 800мм (39937) Профессионал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Скрепер ЗУБР СКАНДИНАВИЯ, на колесиках, пластиковый ковш 800мм (39937) Профессионал
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Высота, см
133.6
Ширина, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.33х0.8х0.1
Вес, кг.
3.6

Описание товара Скрепер ЗУБР СКАНДИНАВИЯ, на колесиках, пластиковый ковш 800мм (39937) Профессионал

Скрепер для уборки снега ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, который станет незаменимым помощником в зимний период. С шириной захвата в 800 см и высотой в 1336 см, он легко справляется с большими объемами снега, значительно экономя ваше время и усилия. Вес скрепера всего 3,5 кг, что делает его легким и удобным в использовании, не требующим больших физических затрат. Бренд ЗУБР хорошо известен своим качеством и долговечностью, что гарантирует надежную работу инструмента на протяжении многих сезонов. Этот скрепер подходит как для бытового использования, так и для очистки небольших парковочных зон или подъездных путей. С таким инструментом уборка снега станет не только эффективной, но и комфортной.

Отзывы о товаре Скрепер ЗУБР СКАНДИНАВИЯ, на колесиках, пластиковый ковш 800мм (39937) Профессионал




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Высота, см
133.6
Ширина, см
80
Страна производитель
Китай
Описание
Скрепер для уборки снега ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, который станет незаменимым помощником в зимний период. С шириной захвата в 800 см и высотой в 1336 см, он легко справляется с большими объемами снега, значительно экономя ваше время и усилия. Вес скрепера всего 3,5 кг, что делает его легким и удобным в использовании, не требующим больших физических затрат. Бренд ЗУБР хорошо известен своим качеством и долговечностью, что гарантирует надежную работу инструмента на протяжении многих сезонов. Этот скрепер подходит как для бытового использования, так и для очистки небольших парковочных зон или подъездных путей. С таким инструментом уборка снега станет не только эффективной, но и комфортной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скрепер ЗУБР СКАНДИНАВИЯ, на колесиках, пластиковый ковш 800мм (39937) Профессионал - по цене 2790 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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