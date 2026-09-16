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Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943)

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Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 1
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 2
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 3
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 4
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 5
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 6
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 7
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 8
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 1
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 2
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 3
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 4
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 5
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 6
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 7
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 8
  • Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943)
4 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Высота, см
114
Ширина, см
78
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.79х0.17
Вес, кг.
2.6

Описание товара Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943)

Скрепер для уборки снега Grinda - это надежный инструмент, обеспечивающий эффективную и быструю очистку территории от снега. Благодаря ширине захвата в 78 см, он позволяет за один проход очищать значительные площади, что особенно удобно для владельцев частных домов и больших территорий. Высота скрепера составляет 114 см, что делает его удобным в использовании для людей разного роста. Оптимальный вес в 5,55 кг обеспечивает легкость в управлении и снижает нагрузку на пользователя, позволяя работать длительное время без усталости. Бренд Grinda известен своим качеством и долговечностью, а это значит, что вы можете быть уверены в надежности и долговечности данного инструмента. Выберите скрепер Grinda для легкой и быстрой борьбы со снегом в зимний период.

Отзывы о товаре Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Высота, см
114
Ширина, см
78
Страна производитель
Китай
Описание
Скрепер для уборки снега Grinda - это надежный инструмент, обеспечивающий эффективную и быструю очистку территории от снега. Благодаря ширине захвата в 78 см, он позволяет за один проход очищать значительные площади, что особенно удобно для владельцев частных домов и больших территорий. Высота скрепера составляет 114 см, что делает его удобным в использовании для людей разного роста. Оптимальный вес в 5,55 кг обеспечивает легкость в управлении и снижает нагрузку на пользователя, позволяя работать длительное время без усталости. Бренд Grinda известен своим качеством и долговечностью, а это значит, что вы можете быть уверены в надежности и долговечности данного инструмента. Выберите скрепер Grinda для легкой и быстрой борьбы со снегом в зимний период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скрепер GRINDA TELESCOPIC, с телескопической ручкой, пластиковый ковш 760м, PROLine (39943) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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