Top.Mail.Ru
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 1
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 2
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 3
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 4
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 1
  • Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 2
  • Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 3
  • Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 4
  • Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
400
Общая длина, мм
136
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.36х0.46х0.08
Вес, кг.
1.35

Описание товара Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал

Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал

Отзывы о товаре Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
400
Общая длина, мм
136
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...