Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 717874
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
400
Общая длина, мм
136
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.36х0.46х0.08
Вес, кг.
1.35
Описание товара Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
400
Общая длина, мм
136
Страна производитель
Россия
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата снеговая ЗУБР АНГАРА, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 460мм (39981) Профессионал - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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