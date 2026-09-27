Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 717866
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина
1310
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
синий
Ширина рабочей части, мм
200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
95х20х10
Вес, г.
650
Описание товара Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)
Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
ЗУБР
Длина
1310
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
синий
Ширина рабочей части, мм
200
Страна производитель
Россия
Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)
Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Щётка телескопическая с поворотной головой и водосгоном от снега автомобильная, 940-1310 мм, ЗУБР Профессионал (61063)