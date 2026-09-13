Top.Mail.Ru
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х23
Вес, кг.
8.84

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P)

**Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE EDITION 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL** Погрузитесь в мир реалистичной графики и высокой производительности с видеокартой Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE EDITION! Эта модель — идеальный выбор для геймеров и профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. **Почему стоит выбрать Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE EDITION?** * **12 ГБ памяти GDDR7:** обеспечивайте плавную работу даже самых требовательных игр и приложений. * **Ширина шины 192 бит:** высокая пропускная способность для быстрой обработки графических данных. * **Три порта DisplayPort и один HDMI:** подключайте несколько мониторов и наслаждайтесь многозадачностью. * **Два вентилятора:** эффективная система охлаждения гарантирует стабильную работу видеокарты даже при максимальных нагрузках. * **Белый дизайн:** эстетичный внешний вид, который гармонично впишется в любую сборку. С видеокартой Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE EDITION вы получите не только высокую производительность, но и надёжность, долговечность и стильный внешний вид. Обновите свою систему и откройте новые горизонты в мире игр и графики!

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241.5
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE EDITION 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL** Погрузитесь в мир реалистичной графики и высокой производительности с видеокартой Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE EDITION! Эта модель — идеальный выбор для геймеров и профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. **Почему стоит выбрать Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE EDITION?** * **12 ГБ памяти GDDR7:** обеспечивайте плавную работу даже самых требовательных игр и приложений. * **Ширина шины 192 бит:** высокая пропускная способность для быстрой обработки графических данных. * **Три порта DisplayPort и один HDMI:** подключайте несколько мониторов и наслаждайтесь многозадачностью. * **Два вентилятора:** эффективная система охлаждения гарантирует стабильную работу видеокарты даже при максимальных нагрузках. * **Белый дизайн:** эстетичный внешний вид, который гармонично впишется в любую сборку. С видеокартой Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE EDITION вы получите не только высокую производительность, но и надёжность, долговечность и стильный внешний вид. Обновите свою систему и откройте новые горизонты в мире игр и графики!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Zotac RTX5070 TWIN EDGE OC WHITE ED 12GB GDDR7 (ZT-B50700Q-10P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...