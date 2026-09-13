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Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P)

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Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717855
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х23
Вес, кг.
9.6

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P)

**Видеокарта Zotac RTX 5070 SOLID OC 12GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5070. * **Объём видеопамяти:** 12 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 192 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. **Подключение и интерфейсы:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 16(12+4)pin. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Максимальное количество подключаемых мониторов:** 4. **Охлаждение и конструкция:** * **Количество вентиляторов:** 2. * **Тип охлаждения:** активное. * **Длина видеокарты (PCB):** 304,4 мм. * **Расположение видеокарты:** внутренняя. **Особенности:** * **Назначение видеокарты:** игровая. * **Наличие подсветки:** нет. * **Низкий профиль:** нет. Видеокарта Zotac RTX 5070 SOLID OC 12GB GDDR7 обеспечит вам высокую производительность и качество изображения в самых требовательных играх. Благодаря активному охлаждению и заводскому разгону вы сможете наслаждаться игровым процессом без задержек и перегрева.

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5070 SOLID OC 12GB GDDR7 (ZT-B50700J-10P)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304.4
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Zotac RTX 5070 SOLID OC 12GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5070. * **Объём видеопамяти:** 12 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 192 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. **Подключение и интерфейсы:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 16(12+4)pin. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Максимальное количество подключаемых мониторов:** 4. **Охлаждение и конструкция:** * **Количество вентиляторов:** 2. * **Тип охлаждения:** активное. * **Длина видеокарты (PCB):** 304,4 мм. * **Расположение видеокарты:** внутренняя. **Особенности:** * **Назначение видеокарты:** игровая. * **Наличие подсветки:** нет. * **Низкий профиль:** нет. Видеокарта Zotac RTX 5070 SOLID OC 12GB GDDR7 обеспечит вам высокую производительность и качество изображения в самых требовательных играх. Благодаря активному охлаждению и заводскому разгону вы сможете наслаждаться игровым процессом без задержек и перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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