Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M)
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White Edition 8GB - двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell в белом корпусе, рассчитанная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на аккуратный внешний вид и стабильный QHD-гейминг. Модификация Twin Edge OC White сочетает 8 ГБ GDDR7, заводской разгон и компактный двухслотовый форм-фактор, подходящий для большинства современных корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Twin Edge OC White Edition подойдёт геймерам, которые хотят собрать светлую или витринную систему и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх при 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Карта также интересна создателям контента и стримерам, для которых важны и производительность, и внешний вид сборки, особенно в корпусах с боковым стеклом и подсветкой.
Архитектура и производительность
По спецификациям Twin Edge OC White сохраняет 8 ГБ GDDR7 и 128-битную шину RTX 5060, при этом заводской разгон повышает частоты ядра относительно референса и даёт небольшой прирост FPS. Высокая скорость памяти GDDR7 улучшает работу с тяжёлыми текстурами и сложными сценами, а поддержка DLSS 4 помогает удерживать плавность даже при включённой трассировке лучей.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 5.0 и оснащена несколькими DisplayPort и HDMI 2.1, что позволяет строить конфигурации с несколькими мониторами и 4K-панелями. Двухвентиляторный белый кулер Twin Edge с плотным радиатором и оптимизированным воздушным потоком обеспечивает более низкие температуры и тише работу по сравнению с одновентиляторными решениями, особенно в корпусах с фронтальными вентиляторами.
Важные нюансы перед покупкой
Белый корпус и компактность не отменяют требований к питанию и вентиляции: для стабильной работы важно предусмотреть блок питания с достаточным запасом по мощности и корректной разводкой кабелей, а также обеспечить приток холодного воздуха в зоне видеокарты. При планировании апгрейда стоит помнить, что RTX 5060 Twin Edge OC White остаётся решением среднего класса, и для долгосрочного 4K-гейминга с максимальными настройками логично сравнить её с более старшими картами серии RTX 50.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White Edition 8GB - двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell в белом корпусе, рассчитанная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на аккуратный внешний вид и стабильный QHD-гейминг. Модификация Twin Edge OC White сочетает 8 ГБ GDDR7, заводской разгон и компактный двухслотовый форм-фактор, подходящий для большинства современных корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Twin Edge OC White Edition подойдёт геймерам, которые хотят собрать светлую или витринную систему и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх при 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Карта также интересна создателям контента и стримерам, для которых важны и производительность, и внешний вид сборки, особенно в корпусах с боковым стеклом и подсветкой.
Архитектура и производительность
По спецификациям Twin Edge OC White сохраняет 8 ГБ GDDR7 и 128-битную шину RTX 5060, при этом заводской разгон повышает частоты ядра относительно референса и даёт небольшой прирост FPS. Высокая скорость памяти GDDR7 улучшает работу с тяжёлыми текстурами и сложными сценами, а поддержка DLSS 4 помогает удерживать плавность даже при включённой трассировке лучей.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 5.0 и оснащена несколькими DisplayPort и HDMI 2.1, что позволяет строить конфигурации с несколькими мониторами и 4K-панелями. Двухвентиляторный белый кулер Twin Edge с плотным радиатором и оптимизированным воздушным потоком обеспечивает более низкие температуры и тише работу по сравнению с одновентиляторными решениями, особенно в корпусах с фронтальными вентиляторами.
Важные нюансы перед покупкой
Белый корпус и компактность не отменяют требований к питанию и вентиляции: для стабильной работы важно предусмотреть блок питания с достаточным запасом по мощности и корректной разводкой кабелей, а также обеспечить приток холодного воздуха в зоне видеокарты. При планировании апгрейда стоит помнить, что RTX 5060 Twin Edge OC White остаётся решением среднего класса, и для долгосрочного 4K-гейминга с максимальными настройками логично сравнить её с более старшими картами серии RTX 50.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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