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Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU)

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Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 1
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 2
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 3
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 4
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 5
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 6
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 7
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 8
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 9
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 10
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 11
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 12
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 13
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 14
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 15
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 16
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 17
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 18
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 19
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 20
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 21
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 22
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 1
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 2
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 3
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 4
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 5
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 6
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 7
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 8
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 9
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 10
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 11
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 12
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 13
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 14
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 15
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 16
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 17
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 18
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 19
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 20
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 21
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 22
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 330 руб. 
Начислим 758 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717837
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU)
47 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
360 Bluetooth пульт управления, кабель питания, пакет с болтами, инструкция, гарантийное уведомление, компоненты подставки 2 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, AV in, антенный вход (RF), CI/CI+, RJ-45 (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.9х0.39
Вес, кг.
19.9

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU)

Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2026 с диагональю 65" подходит для тех, кто ценит качество изображения и современные функции. Устройство работает на базе Android TV, что расширяет возможности мультимедийного использования. Модель черного цвета станет универсальным решением для гостиной или домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
360 Bluetooth пульт управления, кабель питания, пакет с болтами, инструкция, гарантийное уведомление, компоненты подставки 2 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, AV in, антенный вход (RF), CI/CI+, RJ-45 (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2026 с диагональю 65" подходит для тех, кто ценит качество изображения и современные функции. Устройство работает на базе Android TV, что расширяет возможности мультимедийного использования. Модель черного цвета станет универсальным решением для гостиной или домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Xiaomi TV A PR0 65 2026 QLED (L65MB-APRU) - по цене 47330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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