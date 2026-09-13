Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P)
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS представляет собой мощное графическое решение на базе новейшего чипсета NVIDIA. Основой служит архитектура Blackwell с 5-нанометровым техпроцессом, обеспечивающая высокую производительность при оптимальном энергопотреблении. Базовая частота графического процессора составляет 2617 МГц, а количество CUDA-ядер достигает 4608 штук. Память и интерфейс Объем видеопамяти составляет внушительные 16 ГБ типа GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц. Шина памяти имеет ширину 128 бит, что обеспечивает быструю передачу данных. Видеокарта оснащена современным интерфейсом PCI-E 5.0x8, который позволяет раскрыть весь потенциал устройства. Разъемы и подключение Мультимедийные возможности представлены тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 7680 х 4320 пикселей, что делает видеокарту отличным выбором для работы с высоким разрешением и игровыми проектами. Система охлаждения Система охлаждения STORMFORCE включает в себя два осевых вентилятора и тепловые трубки для эффективного отвода тепла. Двухслотовая конструкция обеспечивает компактность при сохранении высокой эффективности охлаждения, что особенно важно при интенсивных нагрузках. Технологии и возможности Поддержка современных технологий включает в себя трассировку лучей, DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA STUDIO и другие решения от NVIDIA. Также видеокарта совместима с технологиями G-Sync, Broadcast, Shadow Play, Freestyle и NVENC, что расширяет её функциональность для различных задач. Питание и габариты Энергопотребление видеокарты составляет до 180 Вт, для чего требуется блок питания мощностью не менее 600 Вт и разъем дополнительного питания 8 pin. Габариты устройства составляют 227 мм в длину, 127 мм в высоту и 41 мм в толщину, что делает её подходящей для большинства современных корпусов. Видеокарта поставляется в розничной упаковке с гарантией 36 месяцев.
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