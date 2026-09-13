Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD)
Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную теплоотдачу благодаря сочетанию передовых технологий. Она включает в себя серверный теплопроводящий гель, инновационные вентиляторы Hawk с переменным вращением, композитные медные тепловые трубки, большую испарительную камеру, активные вентиляторы 3D и экранное охлаждение. Серия GAMING вдохновлена ??концепцией меховых воинов, сочетая футуристическую броню с механической эстетикой, обеспечивая исключительную защиту и невероятную прочность. Она выходит за рамки просто внешнего вида и функциональности, предлагая глубокое толкование футуристических технологий. Усиленная металлическая задняя пластина с загнутым краем, надежно прикрепленная к кронштейну ввода-вывода, обеспечивает исключительную структурную целостность. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это унифицированное программное обеспечение для всех поддерживаемых продуктов GIGABYTE. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям регулировать тактовую частоту, напряжение, режим работы вентилятора и целевую мощность в режиме реального времени.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
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