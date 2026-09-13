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Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD)

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Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717804
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х45х42
Вес, кг.
19.1

Описание товара Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD)

Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную теплоотдачу благодаря сочетанию передовых технологий. Она включает в себя серверный теплопроводящий гель, инновационные вентиляторы Hawk с переменным вращением, композитные медные тепловые трубки, большую испарительную камеру, активные вентиляторы 3D и экранное охлаждение. Серия GAMING вдохновлена ??концепцией меховых воинов, сочетая футуристическую броню с механической эстетикой, обеспечивая исключительную защиту и невероятную прочность. Она выходит за рамки просто внешнего вида и функциональности, предлагая глубокое толкование футуристических технологий. Усиленная металлическая задняя пластина с загнутым краем, надежно прикрепленная к кронштейну ввода-вывода, обеспечивает исключительную структурную целостность. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это унифицированное программное обеспечение для всех поддерживаемых продуктов GIGABYTE. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям регулировать тактовую частоту, напряжение, режим работы вентилятора и целевую мощность в режиме реального времени.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную теплоотдачу благодаря сочетанию передовых технологий. Она включает в себя серверный теплопроводящий гель, инновационные вентиляторы Hawk с переменным вращением, композитные медные тепловые трубки, большую испарительную камеру, активные вентиляторы 3D и экранное охлаждение. Серия GAMING вдохновлена ??концепцией меховых воинов, сочетая футуристическую броню с механической эстетикой, обеспечивая исключительную защиту и невероятную прочность. Она выходит за рамки просто внешнего вида и функциональности, предлагая глубокое толкование футуристических технологий. Усиленная металлическая задняя пластина с загнутым краем, надежно прикрепленная к кронштейну ввода-вывода, обеспечивает исключительную структурную целостность. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это унифицированное программное обеспечение для всех поддерживаемых продуктов GIGABYTE. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям регулировать тактовую частоту, напряжение, режим работы вентилятора и целевую мощность в режиме реального времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING 16GB 256bit GDDR6 (GV-R9070XTGAMING-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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