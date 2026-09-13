Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD)
GIGABYTE GV-N506TGAMING OC-8GD основан на концепции меха воинов, сочетающих футуристическую броню с механической эстетикой для обеспечения исключительной защиты и прочности. Она выходит за рамки внешнего вида и функциональности, предлагая глубокую интерпретацию футуристических технологий. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE GV-N506TGAMING OC-8GD. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени. Улучшенная ИИ графика и производительность NVIDIA DLSS 4 с мультикадровой генерацией. Реалистичная графика Полная трассировка лучей с нейронным рендерингом. Производительность и надежность Приложение NVIDIA с драйверами Game Ready и Studio. Улучшайте любое видео с помощью ИИ NVIDIA Broadcast и девятое поколение NVIDIA Encoder.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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