Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G - более продвинутая модификация RTX 5060 Ti с увеличенным объёмом видеопамяти до 16 ГБ и трёхвентиляторным охлаждением WINDFORCE 3X, ориентированная на требовательных геймеров и создателей контента. Модель GV-N506TGAMING-OC-16GD рассчитана на длительные нагрузки в QHD и 4K-сценариях, где важен запас VRAM и стабильная работа под нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti GAMING OC 16G подойдёт пользователям, которые активно играют в современные ААА-игры с высоким качеством текстур, модами и трассировкой лучей и не хотят упираться в объём видеопамяти. Для рабочих станций карта интересна тем, кто использует тяжёлые проекты в видеомонтаже, 3D-рендере и AI-инструментах, где 16 ГБ VRAM позволяют комфортнее работать с крупными сценами и таймлайнами.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti GAMING OC 4608 CUDA-ядер и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на 28 Гбит/с. Частота ядра в режиме OC достигает 2647 МГц против референсных 2572 МГц, а усиленное охлаждение позволяет дольше удерживать буст под нагрузкой, что даёт ощутимый прирост производительности в длительных игровых и рабочих сессиях.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая подключение до четырёх высокочастотных мониторов и панелей 8K. Система WINDFORCE 3X с тремя вентиляторами, крупным радиатором и композитными теплотрубками рассчитана на более высокий теплопакет, чем у EAGLE, поэтому в хорошо продуваемом корпусе карта работает тише и прохладнее при тех же нагрузках.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Ti GAMING OC 16G составляет 650 Вт с одним 8-пиновым разъёмом, однако с учётом потенциального разгона и нагруженного CPU разумно иметь небольшой запас. Размеры около 281?119?40 мм и трёхвентиляторный дизайн требуют проверки корпуса по длине и количеству слотов, особенно в случаях с компактными форм-факторами и вертикальной установкой.