Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G - модификация RTX 5060 Ti среднего класса, выполненная в белом корпусе и ориентированная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на визуальную часть. Карта сохраняет связку из 8 ГБ GDDR7, 128-битной шины и охлаждения WINDFORCE 2X, дополняя её изменённым дизайном под белые корпуса и комплектующие.
Для кого и под какие задачи
Версия EAGLE OC ICE подойдёт пользователям, которые собирают светлую или витринную игровую систему и хотят получить производительность RTX 5060 Ti без компромиссов ради цвета корпуса. Карта также интересна тем, кто работает с фото, видео и 3D-графикой и планирует ставить систему на видное место в студии или домашнем кабинете.
Архитектура и производительность
По данным GIGABYTE, у RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 с пропускной способностью до 448 ГБ/с и 128-битной шиной. Частоты ядра находятся в диапазоне 2407-2617 МГц в бусте, так что производительность сопоставима с чёрной EAGLE OC и позволяет комфортно играть в QHD с высоким качеством картинки.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и предлагает три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и высокие разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и трёхслотовым дизайном в белом исполнении рассчитана на тот же теплопакет, что и базовая версия, и при правильной вентиляции корпуса остаётся достаточно тихой.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендованный блок питания остаётся на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым разъёмом, поэтому белый дизайн не отменяет требований к качеству и запасу по мощности БП. Из-за трёхслотовой высоты и длины около 215 мм при выборе корпуса важно проверить совместимость по пространству, особенно если рядом планируются дополнительные карты или крупные нижние вентиляторы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G - модификация RTX 5060 Ti среднего класса, выполненная в белом корпусе и ориентированная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на визуальную часть. Карта сохраняет связку из 8 ГБ GDDR7, 128-битной шины и охлаждения WINDFORCE 2X, дополняя её изменённым дизайном под белые корпуса и комплектующие.
Для кого и под какие задачи
Версия EAGLE OC ICE подойдёт пользователям, которые собирают светлую или витринную игровую систему и хотят получить производительность RTX 5060 Ti без компромиссов ради цвета корпуса. Карта также интересна тем, кто работает с фото, видео и 3D-графикой и планирует ставить систему на видное место в студии или домашнем кабинете.
Архитектура и производительность
По данным GIGABYTE, у RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 с пропускной способностью до 448 ГБ/с и 128-битной шиной. Частоты ядра находятся в диапазоне 2407-2617 МГц в бусте, так что производительность сопоставима с чёрной EAGLE OC и позволяет комфортно играть в QHD с высоким качеством картинки.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и предлагает три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и высокие разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и трёхслотовым дизайном в белом исполнении рассчитана на тот же теплопакет, что и базовая версия, и при правильной вентиляции корпуса остаётся достаточно тихой.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендованный блок питания остаётся на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым разъёмом, поэтому белый дизайн не отменяет требований к качеству и запасу по мощности БП. Из-за трёхслотовой высоты и длины около 215 мм при выборе корпуса важно проверить совместимость по пространству, особенно если рядом планируются дополнительные карты или крупные нижние вентиляторы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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