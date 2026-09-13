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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717793
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х35х31
Вес, кг.
9.66

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD)

Видеокарта Gigabyte с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti представляет собой высокопроизводительное устройство, созданное для самых требовательных задач в играх и графике. Разработанная с использованием передовой технологии NVIDIA и произведенная в Китае, эта модель обеспечивает исключительную производительность и реалистичную графику. С интерфейсом PCI-E 5.0 видеокарта гарантирует максимальную пропускную способность и совместимость с современными системами. Оснащенная 16 ГБ видеопамяти типа GDDR7 с частотой 28000 МГц, она позволяет работать с самыми ресурсоемкими приложениями и поддерживает максимальное разрешение 7680x4320, что обеспечивает невероятно четкое изображение на больших экранах. Благодаря графическому процессору с частотой 2617 МГц и разрядностью шины памяти 128 бит, видеокарта обеспечивает быструю обработку данных и высокую производительность в играх. Система активного охлаждения гарантирует поддержание оптимальной температуры даже при максимальных нагрузках, обеспечивая надежную и долговечную работу устройства. Видеокарта оснащена разъемами HDMI и DisplayPort, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно для расширенного рабочего пространства. Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti — идеальный выбор для геймеров и профессионалов, которым важны производительность, качество и современный дизайн в одном устройстве.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti представляет собой высокопроизводительное устройство, созданное для самых требовательных задач в играх и графике. Разработанная с использованием передовой технологии NVIDIA и произведенная в Китае, эта модель обеспечивает исключительную производительность и реалистичную графику. С интерфейсом PCI-E 5.0 видеокарта гарантирует максимальную пропускную способность и совместимость с современными системами. Оснащенная 16 ГБ видеопамяти типа GDDR7 с частотой 28000 МГц, она позволяет работать с самыми ресурсоемкими приложениями и поддерживает максимальное разрешение 7680x4320, что обеспечивает невероятно четкое изображение на больших экранах. Благодаря графическому процессору с частотой 2617 МГц и разрядностью шины памяти 128 бит, видеокарта обеспечивает быструю обработку данных и высокую производительность в играх. Система активного охлаждения гарантирует поддержание оптимальной температуры даже при максимальных нагрузках, обеспечивая надежную и долговечную работу устройства. Видеокарта оснащена разъемами HDMI и DisplayPort, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно для расширенного рабочего пространства. Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti — идеальный выбор для геймеров и профессионалов, которым важны производительность, качество и современный дизайн в одном устройстве.
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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