Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, где важен устойчивый QHD-гейминг и запас памяти под тяжёлые проекты. Серия EAGLE OC сочетает умеренный заводской разгон, трёхвентиляторную систему охлаждения WINDFORCE и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Ti EAGLE OC подойдёт тем, кто играет в современные ААА-игры в 1440p и хочет сохранить высокие настройки качества без жёстких компромиссов по графике. В рабочих задачах карта интересна создателям контента, которым нужны 16 ГБ видеопамяти для проектов в Adobe Premiere, DaVinci Resolve, 3D-редакторах и приложениях с CUDA-ускорением.
Архитектура и производительность
По сводке характеристик у RTX 5060 Ti 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота буста в версии EAGLE OC заявлена до 2617 МГц, что немного выше эталонного уровня и даёт дополнительный запас FPS в играх, где упор идёт именно в GPU.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 5.0 (у отдельных вендоров x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что удобно для высокочастотных QHD/4K-мониторов и телевизоров. Система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами, композитными тепловыми трубками и хорошей контактной площадкой обеспечивает стабильные температуры при длительной нагрузке, если корпус имеет нормальный приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на 16 ГБ GDDR7, RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса: в самых тяжёлых 4K-сценариях ограничением будет мощность GPU, а не только объём памяти. Поэтому для систем с фокусом на 4K-мониторы и ультрапресеты стоит сравнить её с старшими моделями серии RTX 50. Производители обычно рекомендуют блок питания от 600 Вт и современный 16-пиновый коннектор, поэтому апгрейд старых ПК лучше планировать сразу с учётом БП и корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 43 360 руб.10840 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 44 600 руб.11150 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>
-
В наличииЦена 46 970 руб.11743 руб. в СплитВидеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2O...
-
В наличииЦена 47 260 руб.11815 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
-
В наличииЦена 50 000 руб.12500 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 420 руб.12605 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 52 110 руб.13028 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 57 070 руб.14268 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 80 070 руб.20018 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, где важен устойчивый QHD-гейминг и запас памяти под тяжёлые проекты. Серия EAGLE OC сочетает умеренный заводской разгон, трёхвентиляторную систему охлаждения WINDFORCE и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Ti EAGLE OC подойдёт тем, кто играет в современные ААА-игры в 1440p и хочет сохранить высокие настройки качества без жёстких компромиссов по графике. В рабочих задачах карта интересна создателям контента, которым нужны 16 ГБ видеопамяти для проектов в Adobe Premiere, DaVinci Resolve, 3D-редакторах и приложениях с CUDA-ускорением.
Архитектура и производительность
По сводке характеристик у RTX 5060 Ti 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота буста в версии EAGLE OC заявлена до 2617 МГц, что немного выше эталонного уровня и даёт дополнительный запас FPS в играх, где упор идёт именно в GPU.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 5.0 (у отдельных вендоров x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что удобно для высокочастотных QHD/4K-мониторов и телевизоров. Система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами, композитными тепловыми трубками и хорошей контактной площадкой обеспечивает стабильные температуры при длительной нагрузке, если корпус имеет нормальный приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на 16 ГБ GDDR7, RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса: в самых тяжёлых 4K-сценариях ограничением будет мощность GPU, а не только объём памяти. Поэтому для систем с фокусом на 4K-мониторы и ультрапресеты стоит сравнить её с старшими моделями серии RTX 50. Производители обычно рекомендуют блок питания от 600 Вт и современный 16-пиновый коннектор, поэтому апгрейд старых ПК лучше планировать сразу с учётом БП и корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD)