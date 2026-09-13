Top.Mail.Ru
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717791
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х35х31
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, где важен устойчивый QHD-гейминг и запас памяти под тяжёлые проекты. Серия EAGLE OC сочетает умеренный заводской разгон, трёхвентиляторную систему охлаждения WINDFORCE и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti EAGLE OC подойдёт тем, кто играет в современные ААА-игры в 1440p и хочет сохранить высокие настройки качества без жёстких компромиссов по графике. В рабочих задачах карта интересна создателям контента, которым нужны 16 ГБ видеопамяти для проектов в Adobe Premiere, DaVinci Resolve, 3D-редакторах и приложениях с CUDA-ускорением.

Архитектура и производительность

По сводке характеристик у RTX 5060 Ti 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота буста в версии EAGLE OC заявлена до 2617 МГц, что немного выше эталонного уровня и даёт дополнительный запас FPS в играх, где упор идёт именно в GPU.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 (у отдельных вендоров x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что удобно для высокочастотных QHD/4K-мониторов и телевизоров. Система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами, композитными тепловыми трубками и хорошей контактной площадкой обеспечивает стабильные температуры при длительной нагрузке, если корпус имеет нормальный приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на 16 ГБ GDDR7, RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса: в самых тяжёлых 4K-сценариях ограничением будет мощность GPU, а не только объём памяти. Поэтому для систем с фокусом на 4K-мониторы и ультрапресеты стоит сравнить её с старшими моделями серии RTX 50. Производители обычно рекомендуют блок питания от 600 Вт и современный 16-пиновый коннектор, поэтому апгрейд старых ПК лучше планировать сразу с учётом БП и корпуса.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, где важен устойчивый QHD-гейминг и запас памяти под тяжёлые проекты. Серия EAGLE OC сочетает умеренный заводской разгон, трёхвентиляторную систему охлаждения WINDFORCE и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti EAGLE OC подойдёт тем, кто играет в современные ААА-игры в 1440p и хочет сохранить высокие настройки качества без жёстких компромиссов по графике. В рабочих задачах карта интересна создателям контента, которым нужны 16 ГБ видеопамяти для проектов в Adobe Premiere, DaVinci Resolve, 3D-редакторах и приложениях с CUDA-ускорением.

Архитектура и производительность

По сводке характеристик у RTX 5060 Ti 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота буста в версии EAGLE OC заявлена до 2617 МГц, что немного выше эталонного уровня и даёт дополнительный запас FPS в играх, где упор идёт именно в GPU.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 (у отдельных вендоров x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что удобно для высокочастотных QHD/4K-мониторов и телевизоров. Система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами, композитными тепловыми трубками и хорошей контактной площадкой обеспечивает стабильные температуры при длительной нагрузке, если корпус имеет нормальный приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на 16 ГБ GDDR7, RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса: в самых тяжёлых 4K-сценариях ограничением будет мощность GPU, а не только объём памяти. Поэтому для систем с фокусом на 4K-мониторы и ультрапресеты стоит сравнить её с старшими моделями серии RTX 50. Производители обычно рекомендуют блок питания от 600 Вт и современный 16-пиновый коннектор, поэтому апгрейд старых ПК лучше планировать сразу с учётом БП и корпуса.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...