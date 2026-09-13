Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD)
**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti AERO OC 16GB GDDR7** — это мощная игровая видеокарта, которая обеспечит вам высокое качество графики и отличную производительность. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. * **Количество вентиляторов:** 3. * **Тип охлаждения:** активное. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8 pin. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Наличие подсветки:** да. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря мощному графическому процессору и большому объёму видеопамяти вы сможете наслаждаться плавным игровым процессом даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам увидеть каждую деталь изображения. * **Три вентилятора:** эффективное охлаждение обеспечивает стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках. * **Подсветка:** добавит стильный акцент в вашу систему. **Совместимость:** видеокарта поддерживает подключение до четырёх мониторов через интерфейсы DisplayPort и HDMI, что делает её отличным выбором для многозадачности и расширенных рабочих пространств. Не упустите возможность улучшить свой игровой опыт с видеокартой Gigabyte RTX 5060 Ti AERO OC 16GB GDDR7!
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