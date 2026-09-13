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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717789
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х39
Вес, кг.
12.83

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD)

**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti AERO OC 16GB GDDR7** — это мощная игровая видеокарта, которая обеспечит вам высокое качество графики и отличную производительность. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. * **Количество вентиляторов:** 3. * **Тип охлаждения:** активное. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8 pin. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Наличие подсветки:** да. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря мощному графическому процессору и большому объёму видеопамяти вы сможете наслаждаться плавным игровым процессом даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам увидеть каждую деталь изображения. * **Три вентилятора:** эффективное охлаждение обеспечивает стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках. * **Подсветка:** добавит стильный акцент в вашу систему. **Совместимость:** видеокарта поддерживает подключение до четырёх мониторов через интерфейсы DisplayPort и HDMI, что делает её отличным выбором для многозадачности и расширенных рабочих пространств. Не упустите возможность улучшить свой игровой опыт с видеокартой Gigabyte RTX 5060 Ti AERO OC 16GB GDDR7!

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti AERO OC 16GB GDDR7** — это мощная игровая видеокарта, которая обеспечит вам высокое качество графики и отличную производительность. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. * **Количество вентиляторов:** 3. * **Тип охлаждения:** активное. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8 pin. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Наличие подсветки:** да. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря мощному графическому процессору и большому объёму видеопамяти вы сможете наслаждаться плавным игровым процессом даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам увидеть каждую деталь изображения. * **Три вентилятора:** эффективное охлаждение обеспечивает стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках. * **Подсветка:** добавит стильный акцент в вашу систему. **Совместимость:** видеокарта поддерживает подключение до четырёх мониторов через интерфейсы DisplayPort и HDMI, что делает её отличным выбором для многозадачности и расширенных рабочих пространств. Не упустите возможность улучшить свой игровой опыт с видеокартой Gigabyte RTX 5060 Ti AERO OC 16GB GDDR7!
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti AERO OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TAERO OC-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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