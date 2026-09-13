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Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717788
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, г.
580

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8G - низкопрофильное исполнение RTX 5060 на архитектуре Blackwell для компактных корпусов, где важны современные функции RTX и DLSS 4 при ограниченном пространстве. Модель GV-N5060OC-8GL сочетает 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, заводской разгон и укороченную плату с низкой высотой, что удобно для SFF-корпусов и офисных машин, переведённых в игровой режим.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 OC Low Profile ориентирована на пользователей, собирающих компактные системы для игр в 1080p и 1440p с DLSS 4, когда нужно вписать карту в ограничения по высоте слотов, но при этом не уходить в устаревшие решения. Карта также подойдёт для рабочих станций малого форм-фактора, где нужны CUDA-ускорение, вывод на несколько мониторов и адекватная производительность без установки громоздких трёхслотовых карт.

Архитектура и производительность

По архитектуре RTX 5060 OC Low Profile повторяет старшего "полноразмерного" собрата: 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и память 28 Гбит/с, однако частоты и лимиты мощности обычно настроены более консервативно из-за компактного охладителя. Тем не менее это всё ещё видеокарта среднего класса, способная обеспечить комфортный FPS в большинстве современных игр при разумных настройках и использовании DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и обычно предлагает четыре выхода (вариации DP 2.1/1.4 и HDMI 2.1), сохраняя возможность работы с несколькими мониторами и 4K-панелями даже в низком корпусе. Низкопрофильный двухслотовый кулер с двумя небольшими вентиляторами рассчитан на теплопакет RTX 5060, поэтому особенно важно обеспечить хороший приток воздуха в компактном корпусе, иначе температура и шум под нагрузкой будут выше, чем у полноразмерных версий.

Важные нюансы перед покупкой

Форм-фактор low profile накладывает ограничения по охлаждению и возможностям разгона, поэтому эта карта не лучший вариант для экспериментального оверклокинга или экстремальных нагрузок, особенно в жарком помещении. При планировании апгрейда стоит учитывать требования к блоку питания (обычно 550 Вт и один 8-пиновый коннектор) и заранее проверять, есть ли физическое место для установки и нормальной циркуляции воздуха в выбранном корпусе.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8G - низкопрофильное исполнение RTX 5060 на архитектуре Blackwell для компактных корпусов, где важны современные функции RTX и DLSS 4 при ограниченном пространстве. Модель GV-N5060OC-8GL сочетает 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, заводской разгон и укороченную плату с низкой высотой, что удобно для SFF-корпусов и офисных машин, переведённых в игровой режим.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 OC Low Profile ориентирована на пользователей, собирающих компактные системы для игр в 1080p и 1440p с DLSS 4, когда нужно вписать карту в ограничения по высоте слотов, но при этом не уходить в устаревшие решения. Карта также подойдёт для рабочих станций малого форм-фактора, где нужны CUDA-ускорение, вывод на несколько мониторов и адекватная производительность без установки громоздких трёхслотовых карт.

Архитектура и производительность

По архитектуре RTX 5060 OC Low Profile повторяет старшего "полноразмерного" собрата: 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и память 28 Гбит/с, однако частоты и лимиты мощности обычно настроены более консервативно из-за компактного охладителя. Тем не менее это всё ещё видеокарта среднего класса, способная обеспечить комфортный FPS в большинстве современных игр при разумных настройках и использовании DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и обычно предлагает четыре выхода (вариации DP 2.1/1.4 и HDMI 2.1), сохраняя возможность работы с несколькими мониторами и 4K-панелями даже в низком корпусе. Низкопрофильный двухслотовый кулер с двумя небольшими вентиляторами рассчитан на теплопакет RTX 5060, поэтому особенно важно обеспечить хороший приток воздуха в компактном корпусе, иначе температура и шум под нагрузкой будут выше, чем у полноразмерных версий.

Важные нюансы перед покупкой

Форм-фактор low profile накладывает ограничения по охлаждению и возможностям разгона, поэтому эта карта не лучший вариант для экспериментального оверклокинга или экстремальных нагрузок, особенно в жарком помещении. При планировании апгрейда стоит учитывать требования к блоку питания (обычно 550 Вт и один 8-пиновый коннектор) и заранее проверять, есть ли физическое место для установки и нормальной циркуляции воздуха в выбранном корпусе.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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