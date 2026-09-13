Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 OC Low Profile 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060OC-8GL)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8G - низкопрофильное исполнение RTX 5060 на архитектуре Blackwell для компактных корпусов, где важны современные функции RTX и DLSS 4 при ограниченном пространстве. Модель GV-N5060OC-8GL сочетает 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, заводской разгон и укороченную плату с низкой высотой, что удобно для SFF-корпусов и офисных машин, переведённых в игровой режим.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 OC Low Profile ориентирована на пользователей, собирающих компактные системы для игр в 1080p и 1440p с DLSS 4, когда нужно вписать карту в ограничения по высоте слотов, но при этом не уходить в устаревшие решения. Карта также подойдёт для рабочих станций малого форм-фактора, где нужны CUDA-ускорение, вывод на несколько мониторов и адекватная производительность без установки громоздких трёхслотовых карт.
Архитектура и производительность
По архитектуре RTX 5060 OC Low Profile повторяет старшего "полноразмерного" собрата: 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и память 28 Гбит/с, однако частоты и лимиты мощности обычно настроены более консервативно из-за компактного охладителя. Тем не менее это всё ещё видеокарта среднего класса, способная обеспечить комфортный FPS в большинстве современных игр при разумных настройках и использовании DLSS.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 5.0 и обычно предлагает четыре выхода (вариации DP 2.1/1.4 и HDMI 2.1), сохраняя возможность работы с несколькими мониторами и 4K-панелями даже в низком корпусе. Низкопрофильный двухслотовый кулер с двумя небольшими вентиляторами рассчитан на теплопакет RTX 5060, поэтому особенно важно обеспечить хороший приток воздуха в компактном корпусе, иначе температура и шум под нагрузкой будут выше, чем у полноразмерных версий.
Важные нюансы перед покупкой
Форм-фактор low profile накладывает ограничения по охлаждению и возможностям разгона, поэтому эта карта не лучший вариант для экспериментального оверклокинга или экстремальных нагрузок, особенно в жарком помещении. При планировании апгрейда стоит учитывать требования к блоку питания (обычно 550 Вт и один 8-пиновый коннектор) и заранее проверять, есть ли физическое место для установки и нормальной циркуляции воздуха в выбранном корпусе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8G - низкопрофильное исполнение RTX 5060 на архитектуре Blackwell для компактных корпусов, где важны современные функции RTX и DLSS 4 при ограниченном пространстве. Модель GV-N5060OC-8GL сочетает 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, заводской разгон и укороченную плату с низкой высотой, что удобно для SFF-корпусов и офисных машин, переведённых в игровой режим.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 OC Low Profile ориентирована на пользователей, собирающих компактные системы для игр в 1080p и 1440p с DLSS 4, когда нужно вписать карту в ограничения по высоте слотов, но при этом не уходить в устаревшие решения. Карта также подойдёт для рабочих станций малого форм-фактора, где нужны CUDA-ускорение, вывод на несколько мониторов и адекватная производительность без установки громоздких трёхслотовых карт.
Архитектура и производительность
По архитектуре RTX 5060 OC Low Profile повторяет старшего "полноразмерного" собрата: 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и память 28 Гбит/с, однако частоты и лимиты мощности обычно настроены более консервативно из-за компактного охладителя. Тем не менее это всё ещё видеокарта среднего класса, способная обеспечить комфортный FPS в большинстве современных игр при разумных настройках и использовании DLSS.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 5.0 и обычно предлагает четыре выхода (вариации DP 2.1/1.4 и HDMI 2.1), сохраняя возможность работы с несколькими мониторами и 4K-панелями даже в низком корпусе. Низкопрофильный двухслотовый кулер с двумя небольшими вентиляторами рассчитан на теплопакет RTX 5060, поэтому особенно важно обеспечить хороший приток воздуха в компактном корпусе, иначе температура и шум под нагрузкой будут выше, чем у полноразмерных версий.
Важные нюансы перед покупкой
Форм-фактор low profile накладывает ограничения по охлаждению и возможностям разгона, поэтому эта карта не лучший вариант для экспериментального оверклокинга или экстремальных нагрузок, особенно в жарком помещении. При планировании апгрейда стоит учитывать требования к блоку питания (обычно 550 Вт и один 8-пиновый коннектор) и заранее проверять, есть ли физическое место для установки и нормальной циркуляции воздуха в выбранном корпусе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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