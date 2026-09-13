Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G - полноразмерная видеокарта начального-среднего уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell для универсальных игровых и домашних сборок в форм-факторе ATX. Вариант WINDFORCE OC использует два вентилятора, 8 ГБ GDDR6 и лёгкий заводской разгон, обеспечивая баланс между производительностью, температурой и стоимостью.

Для кого и под какие задачи

RTX 5050 WINDFORCE OC хорошо подойдёт игрокам, которым нужен стабильный Full HD-гейминг и комфортный уровень FPS в 1440p при умеренных настройках, с возможностью включать DLSS 4 и частичный RT. Для работы карта уместна как ускоритель в задачах монтажа, кодирования и приложений с CUDA-поддержкой, когда не требуется уровень RTX 5070+, но важны современная архитектура и 8 ГБ памяти.

Архитектура и производительность

Как и низкопрофильная версия, RTX 5050 WINDFORCE OC оснащена 2560 CUDA-ядрами, 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной с памятью 20 Гбит/с. Буст-частота у WINDFORCE OC заявлена на уровне около 2587 МГц, что соответствует лёгкому разгону относительно референса и даёт прибавку в пределах нескольких процентов в играх и бенчмарках.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 и имеет стандартный набор для GIGABYTE: два HDMI 2.1b и два DisplayPort (включая DP 2.1b), что удобно для конфигураций с несколькими мониторами и телевизором. Система охлаждения WINDFORCE с двумя вентиляторами, чередованием направления вращения и тепловыми трубками обеспечивает более комфортные температуры и уровень шума по сравнению с низкопрофильным вариантом, особенно в хорошо продуваемых корпусах.

Важные нюансы перед покупкой

Хотя RTX 5050 WINDFORCE OC и относится к новому поколению Blackwell, это всё ещё карта базового класса: для стабильной игры в новых проектах на максимальных настройках в QHD/4K разумнее рассматривать старшие модели RTX 50-серии. GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 550 Вт и подключение через один 8-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно проверить не только мощность, но и качество существующего БП.