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Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2587
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
199
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717784
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
20000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х5
Вес, г.
740

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G - полноразмерная видеокарта начального-среднего уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell для универсальных игровых и домашних сборок в форм-факторе ATX. Вариант WINDFORCE OC использует два вентилятора, 8 ГБ GDDR6 и лёгкий заводской разгон, обеспечивая баланс между производительностью, температурой и стоимостью.

Для кого и под какие задачи

RTX 5050 WINDFORCE OC хорошо подойдёт игрокам, которым нужен стабильный Full HD-гейминг и комфортный уровень FPS в 1440p при умеренных настройках, с возможностью включать DLSS 4 и частичный RT. Для работы карта уместна как ускоритель в задачах монтажа, кодирования и приложений с CUDA-поддержкой, когда не требуется уровень RTX 5070+, но важны современная архитектура и 8 ГБ памяти.

Архитектура и производительность

Как и низкопрофильная версия, RTX 5050 WINDFORCE OC оснащена 2560 CUDA-ядрами, 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной с памятью 20 Гбит/с. Буст-частота у WINDFORCE OC заявлена на уровне около 2587 МГц, что соответствует лёгкому разгону относительно референса и даёт прибавку в пределах нескольких процентов в играх и бенчмарках.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 и имеет стандартный набор для GIGABYTE: два HDMI 2.1b и два DisplayPort (включая DP 2.1b), что удобно для конфигураций с несколькими мониторами и телевизором. Система охлаждения WINDFORCE с двумя вентиляторами, чередованием направления вращения и тепловыми трубками обеспечивает более комфортные температуры и уровень шума по сравнению с низкопрофильным вариантом, особенно в хорошо продуваемых корпусах.

Важные нюансы перед покупкой

Хотя RTX 5050 WINDFORCE OC и относится к новому поколению Blackwell, это всё ещё карта базового класса: для стабильной игры в новых проектах на максимальных настройках в QHD/4K разумнее рассматривать старшие модели RTX 50-серии. GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 550 Вт и подключение через один 8-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно проверить не только мощность, но и качество существующего БП.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050WF2OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
20000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G - полноразмерная видеокарта начального-среднего уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell для универсальных игровых и домашних сборок в форм-факторе ATX. Вариант WINDFORCE OC использует два вентилятора, 8 ГБ GDDR6 и лёгкий заводской разгон, обеспечивая баланс между производительностью, температурой и стоимостью.

Для кого и под какие задачи

RTX 5050 WINDFORCE OC хорошо подойдёт игрокам, которым нужен стабильный Full HD-гейминг и комфортный уровень FPS в 1440p при умеренных настройках, с возможностью включать DLSS 4 и частичный RT. Для работы карта уместна как ускоритель в задачах монтажа, кодирования и приложений с CUDA-поддержкой, когда не требуется уровень RTX 5070+, но важны современная архитектура и 8 ГБ памяти.

Архитектура и производительность

Как и низкопрофильная версия, RTX 5050 WINDFORCE OC оснащена 2560 CUDA-ядрами, 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной с памятью 20 Гбит/с. Буст-частота у WINDFORCE OC заявлена на уровне около 2587 МГц, что соответствует лёгкому разгону относительно референса и даёт прибавку в пределах нескольких процентов в играх и бенчмарках.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 и имеет стандартный набор для GIGABYTE: два HDMI 2.1b и два DisplayPort (включая DP 2.1b), что удобно для конфигураций с несколькими мониторами и телевизором. Система охлаждения WINDFORCE с двумя вентиляторами, чередованием направления вращения и тепловыми трубками обеспечивает более комфортные температуры и уровень шума по сравнению с низкопрофильным вариантом, особенно в хорошо продуваемых корпусах.

Важные нюансы перед покупкой

Хотя RTX 5050 WINDFORCE OC и относится к новому поколению Blackwell, это всё ещё карта базового класса: для стабильной игры в новых проектах на максимальных настройках в QHD/4K разумнее рассматривать старшие модели RTX 50-серии. GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 550 Вт и подключение через один 8-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно проверить не только мощность, но и качество существующего БП.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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