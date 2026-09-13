Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка
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Описание товара Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка
Как и на своём дебютном альбоме 1962 года, Франсуаза Арди загадочно и соблазнительно смотрела с обложки следующего альбома «Le Premier Bonheur Du Jour». Звучание самого альбома изменилось вместе с её видением и голосом. В то время как «Tous Les Gar?ons Et Les Filles» был создан группой соавторов, которые пытались понять её видение, последующий альбом предложил более точное представление о личности Франсуазы Арди. В 1963 году, когда Серж Генсбур только начинал пробовать себя в поп-музыке, а термин «йе-йе» только появлялся, Харди была редким явлением: певица и автор песен с собственным материалом, далёкая от фолк-певицы. Продюсером Харди на этом альбоме выступил Марсель Хендрикс. Помимо собственных композиций она посвятила себя исполнению своей версии «L'Amour D'Un Garcon», «The Love Of A Boy» Берта Бахараха и Хэла Дэвида. После выпуска полного винилового издания в июне прошлого года сейчас выходят виниловые переиздания восьми альбомов Франсуазы Арди периода Vogue. Все издания были ремастерированы в 2025 году Алексом Гофером из Translab с использованием лучших доступных источников. Особое внимание было уделено произведениям искусства: большинство фотографий Ж. М. Перье были отреставрированы, что позволило достичь беспрецедентного уровня качества воспроизведения. Каждый альбом содержит репродукции обложек альбомов и синглов, выпущенных по всему миру для каждого рассматриваемого альбома. Обязательный экземпляр для всех поклонников.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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