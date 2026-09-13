John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка
LP - серия акустических звуков Verve включает записи с аналоговых лент и ремастерированного 180-граммового винила в роскошной разворотной упаковке. Записанный за две сессии всего через несколько месяцев после работы над A Love Supreme этот альбом идеально подходит для знакомства с последним периодом творчества Колтрейна как лидера. Хотя Арт Дэвис играет на второй бас-гитаре в « Nature Boy », классический квартет Колтрейна с Маккоем Тайнером (фортепиано), Элвином Джонсом (ударные) и Джимми Гаррисоном (бас) находится в самом расцвете сил, всё больше склоняясь к свободной импровизации с практичной уверенностью, которая станет ещё более привычной за последние два года его творчества. Серия акустических звуков Verve включает записи с аналоговых лент и ремастеринг 180-граммового винила в роскошной упаковке с разворотом.
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