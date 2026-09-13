Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка
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Описание товара Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка
«Поэма экстаза» Скрябина и «Ромео и Джульетта» Чайковского в блестящем исполнении от Клаудио Аббадо и Бостонского симфонического оркестра THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Комментарий: Сегодня «Поэма экстаза» Скрябина является образцом всего, что он создал как композитор. Масштабность его композиций буквально ошеломляет слушателя. Борис Пастернак признавался: «Я не мог слушать эту музыку без слез». Чайковский описывает гораздо больше земных радостей и страданий в своей фантастической увертюре «Ромео и Джульетта». Балакирев привлек внимание композитора к трагедии Шекспира. В благодарность Чайковский посвятил ему партитуру. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка