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Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка

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Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 2
Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 3
Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 4
Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 5
Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 6
Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 7
Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 2
  • Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 3
  • Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 4
  • Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 5
  • Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 6
  • Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 7
  • Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717714
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948667161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Alexander Scriabin: Le Po?me de l'Extase /The Poem of Ecstasy, op. 54, Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Romeo and Juliet
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка

«Поэма экстаза» Скрябина и «Ромео и Джульетта» Чайковского в блестящем исполнении от Клаудио Аббадо и Бостонского симфонического оркестра THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Комментарий: Сегодня «Поэма экстаза» Скрябина является образцом всего, что он создал как композитор. Масштабность его композиций буквально ошеломляет слушателя. Борис Пастернак признавался: «Я не мог слушать эту музыку без слез». Чайковский описывает гораздо больше земных радостей и страданий в своей фантастической увертюре «Ромео и Джульетта». Балакирев привлек внимание композитора к трагедии Шекспира. В благодарность Чайковский посвятил ему партитуру. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948667161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Alexander Scriabin: Le Po?me de l'Extase /The Poem of Ecstasy, op. 54, Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Romeo and Juliet
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Описание
«Поэма экстаза» Скрябина и «Ромео и Джульетта» Чайковского в блестящем исполнении от Клаудио Аббадо и Бостонского симфонического оркестра THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Комментарий: Сегодня «Поэма экстаза» Скрябина является образцом всего, что он создал как композитор. Масштабность его композиций буквально ошеломляет слушателя. Борис Пастернак признавался: «Я не мог слушать эту музыку без слез». Чайковский описывает гораздо больше земных радостей и страданий в своей фантастической увертюре «Ромео и Джульетта». Балакирев привлек внимание композитора к трагедии Шекспира. В благодарность Чайковский посвятил ему партитуру. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.


Теги товара: Limited Edition
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Claudio Abbado - Scriabin: Poem Of Ecstasy/ Tchaikovsky: Romeo And Juliet (Analogue, Original Source) (0028948667161) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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