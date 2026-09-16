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Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка

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Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 2
Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 3
Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 4
Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Introducing Wayne Shorter
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 2
  • Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 3
  • Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 4
  • Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Introducing Wayne Shorter
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues A La Carte, Harry's Last Stand, Down In The Depths Pug Nose, Black Diamond, Mack The Knife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка

LP — лимитированное издание Original Jazz Classics Series, отпечатанное на 180-граммовом виниле на лейбле RTI с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент Кевином Греем на Cohearent Audio и представленное в обложке Tip-On . Дебютный альбом легендарного джазового саксофониста « Introducing Wayne Shorter » изначально вышел на лейбле Vee-Jay в 1960 году. В него вошли пять оригинальных композиций Шортера и кавер-версия песни « Mack The Knife », записанные совместно с Шортером Ли Морганом (труба), Уинтоном Келли (фортепиано), Полом Чемберсом (бас-гитара) и Джимми Коббом (ударные). Новое издание выпущено в рамках серии «Original Jazz Classics» на 180-граммовом виниле на лейбле RTI. Мастеринг с оригинальных лент выполнил Кевин Грей из Cohearent Audio . Издание оформлено в виде конверта Tip-On.

Отзывы о товаре Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Introducing Wayne Shorter
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues A La Carte, Harry's Last Stand, Down In The Depths Pug Nose, Black Diamond, Mack The Knife
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
LP — лимитированное издание Original Jazz Classics Series, отпечатанное на 180-граммовом виниле на лейбле RTI с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент Кевином Греем на Cohearent Audio и представленное в обложке Tip-On . Дебютный альбом легендарного джазового саксофониста « Introducing Wayne Shorter » изначально вышел на лейбле Vee-Jay в 1960 году. В него вошли пять оригинальных композиций Шортера и кавер-версия песни « Mack The Knife », записанные совместно с Шортером Ли Морганом (труба), Уинтоном Келли (фортепиано), Полом Чемберсом (бас-гитара) и Джимми Коббом (ударные). Новое издание выпущено в рамках серии «Original Jazz Classics» на 180-граммовом виниле на лейбле RTI. Мастеринг с оригинальных лент выполнил Кевин Грей из Cohearent Audio . Издание оформлено в виде конверта Tip-On.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wayne Shorter - Introducing Wayne Shorter (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675650) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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