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Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка

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Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 1
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 2
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 3
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 4
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 5
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 6
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 7
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 8
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 9
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tracey Thorn
Альбом (сингл)
A Distant Shore
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 1
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 2
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 3
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 4
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 5
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 6
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 7
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 8
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 9
  • Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929187511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tracey Thorn
Альбом (сингл)
A Distant Shore
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Small Town Girl, Simply Couldn't Care, Seascape, Femme Fatale, Dreamy, Plain Sailing, New Opened Eyes, Too Happy, Bonus Tracks, Lucky Day (Demo) - previously unreleased, Another Bridge (Demo) - previously unreleased, Even So (Demo) - previously unreleased, The Spice Of Life (Demo) - previously unreleased 7 Fascination (Demo) - previously unreleased
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Small Town Girl, Simply Couldn't Care, Seascape, Femme Fatale, Dreamy, Plain Sailing, New Opened Eyes, Too Happy, Bonus Tracks, Lucky Day (Demo) - previously unreleased, Another Bridge (Demo) - previously unreleased, Even So (Demo) - previously unreleased, The Spice Of Life (Demo) - previously unreleased 7 Fascination (Demo) - previously unreleased



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929187511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tracey Thorn
Альбом (сингл)
A Distant Shore
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Small Town Girl, Simply Couldn't Care, Seascape, Femme Fatale, Dreamy, Plain Sailing, New Opened Eyes, Too Happy, Bonus Tracks, Lucky Day (Demo) - previously unreleased, Another Bridge (Demo) - previously unreleased, Even So (Demo) - previously unreleased, The Spice Of Life (Demo) - previously unreleased 7 Fascination (Demo) - previously unreleased
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Small Town Girl, Simply Couldn't Care, Seascape, Femme Fatale, Dreamy, Plain Sailing, New Opened Eyes, Too Happy, Bonus Tracks, Lucky Day (Demo) - previously unreleased, Another Bridge (Demo) - previously unreleased, Even So (Demo) - previously unreleased, The Spice Of Life (Demo) - previously unreleased 7 Fascination (Demo) - previously unreleased


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tracey Thorn - A Distant Shore (5013929187511) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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