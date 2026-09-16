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Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка

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Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 2
Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 3
Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 4
Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 5
Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 6
Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 7
Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Paint The World
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 2
  • Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 3
  • Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 4
  • Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 5
  • Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 6
  • Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 7
  • Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Paint The World
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Paint The World, Blue Miles, Tone Poem, CTA, Silhouette, Space, The Ant & The Elephant, Tumba Island, Ritual, Ished, Spanish Sketch, Final Frontier, Reprise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Paint The World, Blue Miles, Tone Poem, CTA, Silhouette, Space, The Ant & The Elephant, Tumba Island, Ritual, Ished, Spanish Sketch, Final Frontier, Reprise

Отзывы о товаре Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Paint The World
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Paint The World, Blue Miles, Tone Poem, CTA, Silhouette, Space, The Ant & The Elephant, Tumba Island, Ritual, Ished, Spanish Sketch, Final Frontier, Reprise
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Paint The World, Blue Miles, Tone Poem, CTA, Silhouette, Space, The Ant & The Elephant, Tumba Island, Ritual, Ished, Spanish Sketch, Final Frontier, Reprise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chick Corea - Paint The World (0708857330713) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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