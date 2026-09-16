Описание товара Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка

Основатели Blue Note Альфред Лион и Фрэнсис Вольф обладали открытыми ушами и открытым умом, что они не раз доказывали в начале 1960-х годов, документируя некоторых из самых предприимчивых музыкантов современной джазовой сцены, включая Эндрю Хилла Эрика Долфи и Тони Уильямса . Но только когда в 1965 году они пригласили на лейбл Орнетта Коулмена и Дона Черри они полностью приняли авангард. Коулмен и Черри уже вошли в историю вместе за несколько лет до этого, будучи лидерами революционного квартета Коулмена, который перевернул джазовый мир в 1959 году, появившись в Five Spot Caf? в Нью-Йорке. Хотя Черри был соавтором альбома The Avant-Garde вместе с Джоном Колтрейном для Atlantic Records в 1961 году, его карьера как руководителя группы началась со смелого дебютного альбома на лейбле Blue Note Complete Communion, записанного в декабре 1965 года (Коулман задокументировал свое новое трио вживую в Golden Circle в Стокгольме для своего собственного дебюта на лейбле Blue Note всего за несколько недель до этого). В двух расширенных сюитах — « Complete Communion » и « Elephantasy » — Черри излагает свое обширное музыкальное видение с квартетом бесстрашных спутников: тенор-саксофонистом Леандро «Гато» Барбейри басистом Генри Граймсом и барабанщиком Эдвардом Блэквеллом . Серия Blue Note Tone Poet: серия переизданий аудиофильских виниловых пластинок Tone Poet родилась из восхищения президента Blue Note Дона Уоса исключительными аудиофильскими переизданиями Blue Note LP, представленными Music Matters . Был привлечен Джо Харли также известный как « Tone Poet », для курирования и контроля серии переизданий от семейства лейблов Blue Note . Чрезвычайное внимание было уделено деталям, чтобы сделать их правильными во всех мыслимых отношениях, от графики обложки и качества печати до превосходного мастеринга LP (прямо с мастер-лент) Кевином Греем и великолепных 180-граммовых аудиофильских LP от Record Technology Inc. Каждый аспект этих релизов Tone Poet выполнен по высочайшим возможным стандартам. Это означает, что вы никогда не найдете лучшей версии. Это ОНО. Это стереоиздание Blue Note Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли мастеринг выполнил Кевин Грей ( Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатанных на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упакованных в роскошный разворотный конверт с липучкой.