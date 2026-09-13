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«The Tokyo Blues» — альбом джазового пианиста Horace Silver, выпущенный в 1962 году лейблом Blue Note. Альбом создан после концертного тура по Японии, во время которого Silver услышал японские мелодии. На их основе он написал четыре новые композиции и записал их 13 и 14 июля 1962 года. Участники записи: Horace Silver (пианино), Blue Mitchell (труба), Junior Cook (тенор-саксофон), Gene Taylor (бас), Joe Harris (барабаны). Выпуск на виниле в рамках серии Tone Poet от Blue Note Records в сентябре 2025 г.

«The Tokyo Blues» — альбом джазового пианиста Horace Silver, выпущенный в 1962 году лейблом Blue Note. Альбом создан после концертного тура по Японии, во время которого Silver услышал японские мелодии. На их основе он написал четыре новые композиции и записал их 13 и 14 июля 1962 года. Участники записи: Horace Silver (пианино), Blue Mitchell (труба), Junior Cook (тенор-саксофон), Gene Taylor (бас), Joe Harris (барабаны). Выпуск на виниле в рамках серии Tone Poet от Blue Note Records в сентябре 2025 г.

Horace Silver - The Tokyo Blues (Analogue, Tone Poet) (0602455716071) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.