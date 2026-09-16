Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка
«Songs No One Will Hear» — сольный альбом Arjen Anthony Lucassen, выход которого запланирован на 12 сентября 2025 года на лейбле InsideOutMusic. Тема альбома — последние дни человечества, когда к Земле мчится катастрофический астероид. В основе работы лежит вопрос: что бы люди сделали, если бы им осталось жить всего пять месяцев из-за падения астероида. Среди приглашённых музыкантов — Роберт Сутербук, Марсела Бовио, Пэтти Герди и Майк Миллс. Верный своему фирменному стилю, этот альбом предлагает эклектичную смесь треков, плавно переходя от мощных, эпических песен к более легким, более игривым. Концепция альбома - что бы делали люди, если бы им осталось жить всего пять месяцев из-за падения астероида? Это саундтрек к последним дням человечества — сталкиваются хаос, юмор и грубые эмоции!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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