The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка
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Описание товара The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка
Королевский филармонический оркестр под управлением Карла Дэвиса представляет самые знаковые темы Джеймса Бонда. С выпуском The Best of James Bond оркестр предлагает захватывающую дань уважения более чем 60 годам незабываемой музыки самого известного в мире секретного агента. Музыка из фильмов о Джеймсе Бонде является такой же частью «опыта Бонда», как машины, девушки, погони и гаджеты. Начиная с популярной темы Монти Нормана, этот альбом включает классические песни и захватывающую музыку из «Голдфингера», «Из России с любовью», «Бриллианты навсегда», «Живи и дай умереть», «Казино Рояль», «Шаровая молния», «Шпион, который меня любил», «Лицензия на убийство», «Живешь только дважды», «Только для твоих глаз», «Завтра не умрет никогда» и многих других.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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