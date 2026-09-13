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The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка

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The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка - фото 1
The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка - фото 2
The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка - фото 3
The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Best Of James Bond
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка - фото 1
  • The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка - фото 2
  • The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка - фото 3
  • The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717664
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Характеристики

Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974042426]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Best Of James Bond
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The James Bond Theme, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man With the Golden Gun, Nobody Does It Better, For Your Eyes Only, Living Daylights, Golden Eye
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка

Королевский филармонический оркестр под управлением Карла Дэвиса представляет самые знаковые темы Джеймса Бонда. С выпуском The Best of James Bond оркестр предлагает захватывающую дань уважения более чем 60 годам незабываемой музыки самого известного в мире секретного агента. Музыка из фильмов о Джеймсе Бонде является такой же частью «опыта Бонда», как машины, девушки, погони и гаджеты. Начиная с популярной темы Монти Нормана, этот альбом включает классические песни и захватывающую музыку из «Голдфингера», «Из России с любовью», «Бриллианты навсегда», «Живи и дай умереть», «Казино Рояль», «Шаровая молния», «Шпион, который меня любил», «Лицензия на убийство», «Живешь только дважды», «Только для твоих глаз», «Завтра не умрет никогда» и многих других.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Royal Philharmonic Orchestra - The Best Of James Bond (coloured) (9010974042426) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974042426]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Best Of James Bond
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The James Bond Theme, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man With the Golden Gun, Nobody Does It Better, For Your Eyes Only, Living Daylights, Golden Eye
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Королевский филармонический оркестр под управлением Карла Дэвиса представляет самые знаковые темы Джеймса Бонда. С выпуском The Best of James Bond оркестр предлагает захватывающую дань уважения более чем 60 годам незабываемой музыки самого известного в мире секретного агента. Музыка из фильмов о Джеймсе Бонде является такой же частью «опыта Бонда», как машины, девушки, погони и гаджеты. Начиная с популярной темы Монти Нормана, этот альбом включает классические песни и захватывающую музыку из «Голдфингера», «Из России с любовью», «Бриллианты навсегда», «Живи и дай умереть», «Казино Рояль», «Шаровая молния», «Шпион, который меня любил», «Лицензия на убийство», «Живешь только дважды», «Только для твоих глаз», «Завтра не умрет никогда» и многих других.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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