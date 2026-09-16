Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка
Backstage — новый, пятнадцатый по счету, студийный альбом знаменитого шведского музыканта Джей-Джей Йохансона В "Backstage" мы находим основные элементы музыкальной вселенной Джей-Джей - джаз, трип-хоп, поп и немного easy listening. Первый сингл «How Long Do You Think We're Gonna Last?» предлагает восхитительное соул-звучание. На «Backstage» Джей-Джей впервые в своей дискографии исполняет песню полностью на французском языке, посвященную Артюру Рембо. Текст песни написал французский автор Рено Санта-Мария. Наконец, Джей-Джей представляет личную версию «Lujon», культовой песни, посвященной 100-летию композитора Генри Манчини. Записанный в Стокгольме зимой 2024 года, альбом был сведен в Париже Алексом Гофером (Air, Phoenix, Bob Sinclar...).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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