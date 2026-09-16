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Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка

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Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 1
Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 2
Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 3
Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 4
Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 5
Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 6
Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Backstage
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 1
  • Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 2
  • Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 3
  • Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 4
  • Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 5
  • Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 6
  • Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
30 Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
30 Music
Barcode
[3700398732640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Backstage
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Trompe L'oil, Backstage, Ten Little Minutes, Rimbaud, How Long Do You Think We're Gonna Last?, The Caretaker, Together Again, Glue, We've Only Just Begun, Lujon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка

Backstage — новый, пятнадцатый по счету, студийный альбом знаменитого шведского музыканта Джей-Джей Йохансона В "Backstage" мы находим основные элементы музыкальной вселенной Джей-Джей - джаз, трип-хоп, поп и немного easy listening. Первый сингл «How Long Do You Think We're Gonna Last?» предлагает восхитительное соул-звучание. На «Backstage» Джей-Джей впервые в своей дискографии исполняет песню полностью на французском языке, посвященную Артюру Рембо. Текст песни написал французский автор Рено Санта-Мария. Наконец, Джей-Джей представляет личную версию «Lujon», культовой песни, посвященной 100-летию композитора Генри Манчини. Записанный в Стокгольме зимой 2024 года, альбом был сведен в Париже Алексом Гофером (Air, Phoenix, Bob Sinclar...).

Отзывы о товаре Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
30 Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
30 Music
Barcode
[3700398732640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Backstage
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Trompe L'oil, Backstage, Ten Little Minutes, Rimbaud, How Long Do You Think We're Gonna Last?, The Caretaker, Together Again, Glue, We've Only Just Begun, Lujon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Backstage — новый, пятнадцатый по счету, студийный альбом знаменитого шведского музыканта Джей-Джей Йохансона В "Backstage" мы находим основные элементы музыкальной вселенной Джей-Джей - джаз, трип-хоп, поп и немного easy listening. Первый сингл «How Long Do You Think We're Gonna Last?» предлагает восхитительное соул-звучание. На «Backstage» Джей-Джей впервые в своей дискографии исполняет песню полностью на французском языке, посвященную Артюру Рембо. Текст песни написал французский автор Рено Санта-Мария. Наконец, Джей-Джей представляет личную версию «Lujon», культовой песни, посвященной 100-летию композитора Генри Манчини. Записанный в Стокгольме зимой 2024 года, альбом был сведен в Париже Алексом Гофером (Air, Phoenix, Bob Sinclar...).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jay-Jay Johanson - Backstage (3700398732640) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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