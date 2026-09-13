Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания)
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное электропитание и оптимальную работу всех компонентов. Этот блок питания обладает мощностью в 700 Вт, что делает его подходящим для широкого спектра сборок, от базовых до высокопроизводительных систем. Спроектированный в популярном форм-факторе ATX, блок питания от ExeGate поддерживает множество современных комплектующих. Благодаря наличию разъема питания материнской платы 20+4 pin и разъема питания процессора 4+4 pin, устройство совместимо с большинством современных материнских плат. Также предусмотрены разъемы для питания видеокарты (6+2 pin), что дает возможность подключать мощные графические карты. Дополнительные три разъема SATA расширяют возможности подключения накопителей. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм. Это обеспечивает эффективное отведение тепла, продлевая срок службы компонентов. Вес блока составляет 0,85 кг, что делает его достаточно легким для установки в различные корпуса ПК. Изготовленный в Китае, блок питания ExeGate, несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, предлагает достойный уровень надежности и производительности для персональных компьютеров. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный блок питания по доступной цене.
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Отзывы о товаре Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания)