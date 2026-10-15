Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717649
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х26
Вес, кг.
11.64
Описание товара Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)
Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 142 590 руб.35648 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDM...
-
В наличииЦена 147 520 руб.36880 руб. в СплитВидеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, ...
-
В наличииЦена 162 010 руб.40503 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX5080 VENTUS 3X OC PLUS 16GB GDDR7 256bit 3xDP ...
-
В наличииЦена 166 060 руб.41515 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5080 16GB PA-RTX5080 GAMINGPRO 16GB PALIT
-
В наличииЦена 170 110 руб.42528 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-G...
-
В наличииЦена 178 200 руб.44550 руб. в СплитВидеокарта PALIT NE75080S19T2-GB2031Y RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB ...
-
В наличииЦена 178 200 руб.44550 руб. в СплитВидеокарта INNO3D RTX 5080 X3/RTX 5080, HDMI, DPx3, 16G,D7
-
В наличииЦена 188 770 руб.47193 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX5080 AERO OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP H...
-
В наличииЦена 233 280 руб.58320 руб. в СплитВидеокарта VGA NVIDIA RTX 4000 SFF Ada, 20 GB GDDR6 ECC, mDP 1.4...
-
В наличииЦена 276 200 руб.69050 руб. в СплитВидеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB...
-
В наличииЦена 805 420 руб.201355 руб. в СплитВидеокарта Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell, 48GB GDDR7 ECC, 1344 G...
-
В наличииЦена 846 360 руб.211590 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NV...
Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)