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Вентилятор для процессора Alseye R26 (AS.01.07.0193) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Alseye R26 (AS.01.07.0193)

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Вентилятор для процессора Alseye R26 (AS.01.07.0193)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717607
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000-2520 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
46х42х36
Вес, кг.
15.3

Описание товара Вентилятор для процессора Alseye R26 (AS.01.07.0193)

Кулер Alseye R26 - это идеальное решение для эффективного охлаждения вашего процессора. Этот активный кулер обеспечивает надежное охлаждение благодаря двум вентиляторам размером 120x120 мм, которые обеспечивают отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса компьютера. Материал радиатора - алюминий, который обладает отличными теплоотводящими свойствами, а материал основания - медь, который помогает эффективно распределять тепло от процессора к радиатору. Это позволяет кулеру работать более эффективно и дольше сохранять производительность вашего процессора.



Теги товара: Intel, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Alseye R26 (AS.01.07.0193)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1000-2520 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Кулер Alseye R26 - это идеальное решение для эффективного охлаждения вашего процессора. Этот активный кулер обеспечивает надежное охлаждение благодаря двум вентиляторам размером 120x120 мм, которые обеспечивают отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса компьютера. Материал радиатора - алюминий, который обладает отличными теплоотводящими свойствами, а материал основания - медь, который помогает эффективно распределять тепло от процессора к радиатору. Это позволяет кулеру работать более эффективно и дольше сохранять производительность вашего процессора.


Теги товара: Intel, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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