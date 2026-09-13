Top.Mail.Ru
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 1
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 2
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 3
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 4
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 5
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 6
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 7
Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
  • Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 1
  • Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 2
  • Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 3
  • Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 4
  • Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 5
  • Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 6
  • Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 7
  • Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717599
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
24.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Размеры в упаковке, см
64х42х30
Вес, кг.
18.4

Описание товара Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030)

? Комплект вентиляторов ALSEYE Halo 4.0-B — это надёжное и стильное решение для эффективного охлаждения системного блока.\n? Устройства создают мощный воздушный поток, способствуя снижению температуры внутри корпуса и предотвращая перегрев компонентов.\n\n? Три вентилятора в комплекте — позволяют разместить их в разных зонах корпуса для равномерного распределения воздушного потока.\n? Современный дизайн с подсветкой — придаёт сборке эстетичный и эффектный внешний вид.\n? Высокая производительность — гарантирует стабильную работу системы даже при интенсивной нагрузке.\n? Лёгкая установка — не требует специальных инструментов или технических знаний.\n\n? Идеальный выбор для пользователей, которым важно не только качество охлаждения, но и визуальная составляющая сборки.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
24.8
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Описание
? Комплект вентиляторов ALSEYE Halo 4.0-B — это надёжное и стильное решение для эффективного охлаждения системного блока.\n? Устройства создают мощный воздушный поток, способствуя снижению температуры внутри корпуса и предотвращая перегрев компонентов.\n\n? Три вентилятора в комплекте — позволяют разместить их в разных зонах корпуса для равномерного распределения воздушного потока.\n? Современный дизайн с подсветкой — придаёт сборке эстетичный и эффектный внешний вид.\n? Высокая производительность — гарантирует стабильную работу системы даже при интенсивной нагрузке.\n? Лёгкая установка — не требует специальных инструментов или технических знаний.\n\n? Идеальный выбор для пользователей, которым важно не только качество охлаждения, но и визуальная составляющая сборки.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...