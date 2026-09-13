Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Alseye Halo 4.0-B kit (AS.04.02.0030)
? Комплект вентиляторов ALSEYE Halo 4.0-B — это надёжное и стильное решение для эффективного охлаждения системного блока.\n? Устройства создают мощный воздушный поток, способствуя снижению температуры внутри корпуса и предотвращая перегрев компонентов.\n\n? Три вентилятора в комплекте — позволяют разместить их в разных зонах корпуса для равномерного распределения воздушного потока.\n? Современный дизайн с подсветкой — придаёт сборке эстетичный и эффектный внешний вид.\n? Высокая производительность — гарантирует стабильную работу системы даже при интенсивной нагрузке.\n? Лёгкая установка — не требует специальных инструментов или технических знаний.\n\n? Идеальный выбор для пользователей, которым важно не только качество охлаждения, но и визуальная составляющая сборки.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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