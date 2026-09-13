Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
Размеры в упаковке, см
45х30х29
Вес, кг.
11.9
Описание товара Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White
AS-120-RGB-W TRIO идеальная производительность охлаждения и практически неслышимость звука работа обеспечивает высочайшее соотношение производительности и шума. Оптимизированные лопасти вентилятора для бесшумной с максимумом 27,2 дБ при 2000 об / мин устанавливают стандарт для всех других вентиляторов категории high-end.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
AS-120-RGB-W TRIO идеальная производительность охлаждения и практически неслышимость звука работа обеспечивает высочайшее соотношение производительности и шума. Оптимизированные лопасти вентилятора для бесшумной с максимумом 27,2 дБ при 2000 об / мин устанавливают стандарт для всех других вентиляторов категории high-end.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
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