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Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018)

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Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 1
Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 2
Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 3
Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 4
Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
  • Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717579
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700об/мин
Уровень шума
13.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
69х37х30
Вес, кг.
17.8

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018)

Вентилятор охлаждения ALSEYE S120D-W — это универсальное и эффективное решение для вашего компьютера. Он предназначен для использования в системах с высоким тепловыделением и способен отводить до 135 Вт тепловой мощности. Этот вентилятор обеспечивает надёжное охлаждение компонентов вашего компьютера, таких как процессор или видеокарта. Благодаря универсальному дизайну он подходит для большинства компьютерных систем. Приобретая вентилятор охлаждения ALSEYE S120D-W, вы получаете надёжное и эффективное устройство для поддержания оптимальной температуры внутри вашего компьютера.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye S120D-W Universal (AS.01.07.0018)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700об/мин
Уровень шума
13.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Вентилятор охлаждения ALSEYE S120D-W — это универсальное и эффективное решение для вашего компьютера. Он предназначен для использования в системах с высоким тепловыделением и способен отводить до 135 Вт тепловой мощности. Этот вентилятор обеспечивает надёжное охлаждение компонентов вашего компьютера, таких как процессор или видеокарта. Благодаря универсальному дизайну он подходит для большинства компьютерных систем. Приобретая вентилятор охлаждения ALSEYE S120D-W, вы получаете надёжное и эффективное устройство для поддержания оптимальной температуры внутри вашего компьютера.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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