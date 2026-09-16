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Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S)

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Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S) - фото 1
Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S) - фото 2
Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S) - фото 1
  • Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S) - фото 2
  • Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Пол
женский, мужской
Материал
латекс
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х2
Вес, г.
100

Описание товара Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S)

Латексные перчатки Зубр ЛАТЕКС+, размер S 11250-S_z01 предназначены для выполнения хозяйственно-бытовых работ. Надежно защищают руки от загрязнений и бытовой химии, обеспечивая безопасность во время использования. Хлопковое напыление внутри перчаток обеспечивает дополнительный комфорт во время носки. Ладонная часть имеет рельефную структуру. Это создает хорошую сцепку с предметами.

Отзывы о товаре Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Пол
женский, мужской
Материал
латекс
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Латексные перчатки Зубр ЛАТЕКС+, размер S 11250-S_z01 предназначены для выполнения хозяйственно-бытовых работ. Надежно защищают руки от загрязнений и бытовой химии, обеспечивая безопасность во время использования. Хлопковое напыление внутри перчаток обеспечивает дополнительный комфорт во время носки. Ладонная часть имеет рельефную структуру. Это создает хорошую сцепку с предметами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки латексные ЗУБР S, с х/б напылением, рифлёные (11250-S) - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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