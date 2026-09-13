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Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107

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Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 - фото 1
Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 - фото 2
Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип комплектующей
паста для сантехники
Цвет
серый
  • Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 - фото 1
  • Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 - фото 2
  • Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717533
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Характеристики

Бренд
ВМПАВТО
Тип комплектующей
паста для сантехники
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107

Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 обеспечивает герметичность соединений, облегчает монтаж системы, защищает от коррозии металла, предотвращает окисление льна. Паста для уплотнения резьбовых соединений: Обеспечивает герметичность соединений; Облегчает монтаж системы; Защищает от коррозии металла; Предотвращает окисление льна

Отзывы о товаре Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107




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Характеристики
Бренд
ВМПАВТО
Тип комплектующей
паста для сантехники
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Паста для сантехнического оборудования ВМПАВТО Pastum H2O, 400 г, банка 8107 обеспечивает герметичность соединений, облегчает монтаж системы, защищает от коррозии металла, предотвращает окисление льна. Паста для уплотнения резьбовых соединений: Обеспечивает герметичность соединений; Облегчает монтаж системы; Защищает от коррозии металла; Предотвращает окисление льна
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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