Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG
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Характеристики
Тип комплектующей
гибкая подводка
Цвет
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717531
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Характеристики
Бренд
Тип комплектующей
гибкая подводка
Цвет
серебристый
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1
Тип резьбы
1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.03х0.03
Вес, г.
180
Описание товара Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG
Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG предназначена для подключения сантехнического оборудования (смывных бачков, водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин) к трубопроводам системы горячего и холодного водоснабжения. Представляет собой гибкий шланг, внутренняя трубка которого изготовлена из этилен - пропиленового каучука (EPDM), покрытого оплеткой из стальных нитей (нержавеющая сталь AISI 304).
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Бренд
Тип комплектующей
гибкая подводка
Цвет
серебристый
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1
Тип резьбы
1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG предназначена для подключения сантехнического оборудования (смывных бачков, водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин) к трубопроводам системы горячего и холодного водоснабжения. Представляет собой гибкий шланг, внутренняя трубка которого изготовлена из этилен - пропиленового каучука (EPDM), покрытого оплеткой из стальных нитей (нержавеющая сталь AISI 304).
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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