Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние, 717458
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%990 руб. 1 420 руб.
В наличии
Код товара: 717458
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
990 руб. -30%
1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, кг.
2.53
Описание товара Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка (в комплекте нет 2-х кружек, нет 2-х блюдец) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, блюдце 4шт, кружка 4шт
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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Бренд
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка (в комплекте нет 2-х кружек, нет 2-х блюдец) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, блюдце 4шт, кружка 4шт
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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