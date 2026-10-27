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Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 717458
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Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние, 717458

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Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние - фото 1
Уценка
Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
  • Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние - фото 1
  • Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
990 руб.  1 420 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние
990 руб. -30%
1 420 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domenik
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, кг.
2.53

Описание товара Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка (в комплекте нет 2-х кружек, нет 2-х блюдец) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, блюдце 4шт, кружка 4шт

Отзывы о товаре Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Domenik
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка (в комплекте нет 2-х кружек, нет 2-х блюдец) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, блюдце 4шт, кружка 4шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 12 предметов 250мл хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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