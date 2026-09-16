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Уцененный товар Конструтор Bauer "Автомат АК-47 и портативная рация" 104 детали хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 717451
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Уцененный товар Конструтор Bauer "Автомат АК-47 и портативная рация" 104 детали хорошее состояние, 717451

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Конструтор Bauer &quot;Автомат АК-47 и портативная рация&quot; 104 детали хорошее состояние - фото 1
Уценка
Конструтор Bauer &quot;Автомат АК-47 и портативная рация&quot; 104 детали хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструтор Bauer &quot;Автомат АК-47 и портативная рация&quot; 104 детали хорошее состояние - фото 1
  • Конструтор Bauer &quot;Автомат АК-47 и портативная рация&quot; 104 детали хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
490 руб.  1 143 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Конструтор Bauer "Автомат АК-47 и портативная рация" 104 детали хорошее состояние
490 руб. -57%
1 143 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bauer
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х29х8
Вес, г.
500

Описание товара Уцененный товар Конструтор Bauer "Автомат АК-47 и портативная рация" 104 детали хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, конструктор в комплекте

Отзывы о товаре Уцененный товар Конструтор Bauer "Автомат АК-47 и портативная рация" 104 детали хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Bauer
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, конструктор в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Конструтор Bauer "Автомат АК-47 и портативная рация" 104 детали хорошее состояние – стоимость товара 490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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