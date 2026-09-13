OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2 (Alexandre Desplat) (coloured) (0603497818624) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexandre Desplat
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717432
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497818624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexandre Desplat
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lily's Theme, The Tunnel, Underworld, Gringotts, Dragon Flight, Neville, A New Headmaster, Panic Inside Hogwarts, Statues, The Grey Lady, In The Chamber Of Secrets, Battlefield, The Diadem, Broomsticks And Fire, Courtyard Apocalypse, С4 Snape's Demise, Severus And Lily, Harry's Sacrifice, The Resurrection Stone, Harry Surrenders, Procession, Neville The Hero, Showdown, Voldemort's End, A New Beginning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2 (Alexandre Desplat) (coloured) (0603497818624) виниловая пластинка
Музыка французского композитора Александра Деспла к заключительной части знаменитой кинофраншизы о Гарри Поттере Лимитированное издание на двойном прозрачном виниле Партитура Деспла, номинированная на премии BAFTA и "Грэмми", подводит сагу к мощному завершению, сочетая знакомые темы с новыми звуками. Этот виниловый релиз - идеальный способ пережить эмоциональный финал сериала с саундтреком, который будет звучать еще долго после окончания фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитAlice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитMotorhead - Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998 (...
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитМумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (468006880...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитSupersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) винилов...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитDavid Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) вини...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитArcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитDrake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (080839128...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитRage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) вин...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитColin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитKruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитOST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) ...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (08880...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497818624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexandre Desplat
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lily's Theme, The Tunnel, Underworld, Gringotts, Dragon Flight, Neville, A New Headmaster, Panic Inside Hogwarts, Statues, The Grey Lady, In The Chamber Of Secrets, Battlefield, The Diadem, Broomsticks And Fire, Courtyard Apocalypse, С4 Snape's Demise, Severus And Lily, Harry's Sacrifice, The Resurrection Stone, Harry Surrenders, Procession, Neville The Hero, Showdown, Voldemort's End, A New Beginning
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Музыка французского композитора Александра Деспла к заключительной части знаменитой кинофраншизы о Гарри Поттере Лимитированное издание на двойном прозрачном виниле Партитура Деспла, номинированная на премии BAFTA и "Грэмми", подводит сагу к мощному завершению, сочетая знакомые темы с новыми звуками. Этот виниловый релиз - идеальный способ пережить эмоциональный финал сериала с саундтреком, который будет звучать еще долго после окончания фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2 (Alexandre Desplat) (coloured) (0603497818624) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2 (Alexandre Desplat) (coloured) (0603497818624) виниловая пластинка