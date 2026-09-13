OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (coloured) (0603497818600) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicholas Hooper
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717428
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497818600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicholas Hooper
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fireworks, Professor Umbridge, Another Story, Dementors In The Underpass, Dumbledore's Army, Hall Of Prophecy, Possession, The Room Of Requirement, The Kiss, A Journey To Hogwarts, The Sirius Deception, Death Of Sirius, Umbridge Spoils A Beautiful Morning, Darkness Takes Over, The Ministry Of Magic, The Sacking Of Trelawney, Flight Of The Order Of The Phoenix, Loved Ones And Leaving
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (coloured) (0603497818600) виниловая пластинка
Более мрачная музыка Николаса Хупера, номинированная на премию World Soundtrack Discovery Award, представляет культовую тему «Одержимость», позже звучавшую в «Дарах смерти». Этот виниловый релиз передает нарастающее напряжение и эмоциональную глубину фильма, открывая новую смелую главу в музыкальном наследии сериала.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497818600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicholas Hooper
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fireworks, Professor Umbridge, Another Story, Dementors In The Underpass, Dumbledore's Army, Hall Of Prophecy, Possession, The Room Of Requirement, The Kiss, A Journey To Hogwarts, The Sirius Deception, Death Of Sirius, Umbridge Spoils A Beautiful Morning, Darkness Takes Over, The Ministry Of Magic, The Sacking Of Trelawney, Flight Of The Order Of The Phoenix, Loved Ones And Leaving
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Более мрачная музыка Николаса Хупера, номинированная на премию World Soundtrack Discovery Award, представляет культовую тему «Одержимость», позже звучавшую в «Дарах смерти». Этот виниловый релиз передает нарастающее напряжение и эмоциональную глубину фильма, открывая новую смелую главу в музыкальном наследии сериала.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (coloured) (0603497818600) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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