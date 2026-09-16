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Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка

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Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото 1
Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото 2
Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото 3
Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Crime Of The Century
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото 1
  • Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото 2
  • Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото 3
  • Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475450924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Crime Of The Century
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
School, Bloody Well Right, Hide In Your Shell, Asylum, Dreamer, Rudy, If Everyone Was Listening, Crime Of The Century
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка

LP — ограниченное издание на виниле Half-Speed ??Master Edition 180 г. Ремастеринг на половинной скорости выполнил Майлз Шоуэлл в студии Abbey Road. « Crime Of The Century » был третьим альбомом Supertramp определившим эпоху и вознесшим их к мировому успеху, впервые попав в пятерку лучших в Великобритании и в топ-40 американского чарта Billboard. Поскольку альбом быстро набирал популярность по всему миру, они написали и записали «Crisis? What Crisis?», который был выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания к 50-летнему юбилею были ремастированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную ясность. «Crisis? What Crisis?» был написан и записан, пожалуй, в самый загруженный период карьеры группы и выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Сейчас многие считают его мостом от ранних проговых записей к более коммерчески успешному периоду «Crisis? «What Crisis?» — важная и важная часть музыкального пути группы. Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания, приуроченные к 50-летию, были ремастерированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную чистоту звучания.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475450924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Crime Of The Century
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
School, Bloody Well Right, Hide In Your Shell, Asylum, Dreamer, Rudy, If Everyone Was Listening, Crime Of The Century
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
LP — ограниченное издание на виниле Half-Speed ??Master Edition 180 г. Ремастеринг на половинной скорости выполнил Майлз Шоуэлл в студии Abbey Road. « Crime Of The Century » был третьим альбомом Supertramp определившим эпоху и вознесшим их к мировому успеху, впервые попав в пятерку лучших в Великобритании и в топ-40 американского чарта Billboard. Поскольку альбом быстро набирал популярность по всему миру, они написали и записали «Crisis? What Crisis?», который был выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания к 50-летнему юбилею были ремастированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную ясность. «Crisis? What Crisis?» был написан и записан, пожалуй, в самый загруженный период карьеры группы и выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Сейчас многие считают его мостом от ранних проговых записей к более коммерчески успешному периоду «Crisis? «What Crisis?» — важная и важная часть музыкального пути группы. Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания, приуроченные к 50-летию, были ремастерированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную чистоту звучания.


Теги товара: Поп-музыка
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Доставка
Отзывы


Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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