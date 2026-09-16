Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка
LP — ограниченное издание на виниле Half-Speed ??Master Edition 180 г. Ремастеринг на половинной скорости выполнил Майлз Шоуэлл в студии Abbey Road. « Crime Of The Century » был третьим альбомом Supertramp определившим эпоху и вознесшим их к мировому успеху, впервые попав в пятерку лучших в Великобритании и в топ-40 американского чарта Billboard. Поскольку альбом быстро набирал популярность по всему миру, они написали и записали «Crisis? What Crisis?», который был выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания к 50-летнему юбилею были ремастированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную ясность. «Crisis? What Crisis?» был написан и записан, пожалуй, в самый загруженный период карьеры группы и выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Сейчас многие считают его мостом от ранних проговых записей к более коммерчески успешному периоду «Crisis? «What Crisis?» — важная и важная часть музыкального пути группы. Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания, приуроченные к 50-летию, были ремастерированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную чистоту звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка