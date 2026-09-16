A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка
Beats, Rhymes and Life — четвёртый студийный альбом американской хип-хоп-группы A Tribe Called Quest, выпущенный в 1996 году. Диск возглавил хит-парады Billboard 200 и Top R&B/Hip-Hop Albums, а также получил платиновую сертификацию RIAA Издание на виниле «Beats, Rhymes and Life» ознаменовал собой смелую новую главу в легендарной карьере A Tribe Called Quest. Спродюсированный Q-Tip и J Dilla, альбом сочетает джазовые, душевные биты с интроспективными текстами и острыми социальными комментариями. Демонстрируя развивающееся звучание группы, оставаясь при этом верными своим корням в осознанном хип-хопе, он включает ключевые треки «1nce Again» (более 25 млн прослушиваний), «Stressed Out» с участием Faith Evans (более 17 млн ??прослушиваний) и «The Hop» (более 60 млн прослушиваний). Этот номинированный на Грэмми альбом стал их самым большим коммерческим успехом на тот момент и был одобрен критиками, а Rolling Stone назвал его «почти безупречным».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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